Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Apple har udgivet en ny opdatering til iPhones.

Den hedder 16.4, og den kommer med flere nyheder.

Der er blandt andet 21 nye emojis i tastaturet, så du får endnu flere dyr, håndtegn og objekter at spamme dine venner med, til de blokerer dig.

Men det mest iøjnefaldende er en opgradering af telefonopkaldene.

De kommer nemlig til at lyde bedre, skriver Apple i noterne for opdateringen.

Helt konkret lancerer de nu stemmeisolering for normale telefonopkald over telefonnettet, der betyder, at mikrofonen prioriterer din stemme og holder andre lyde ude, så du skal gå mere klart igennem hos modtageren.

På Reddit lyder det fra flere brugere som om de tydeligt kan mærke forskel i lydkvaliteten hos modtageren.

Sådan skulle der gerne se ud, hvis man går i 'Indstillinger' -> 'Generelt' -< 'Softwareopdatering' Vis mere Sådan skulle der gerne se ud, hvis man går i 'Indstillinger' -> 'Generelt' -< 'Softwareopdatering'

»Stemmeisolering har været fantastisk. Jeg kan slutte mig til et opkald i Teams i min bil og efterlade min telefon med mikrofonen slået til uden bekymringer. Intet af bilstøjen eller trafiklarmen trænger igennem,« skriver en bruger, for eksempel.

Det er dog ikke aktiveret som standard. Når du er i et opkald, skal du trække ned fra toppen, så du kommer i kontrolcenter. Der er en orange-lysende knap under opkald, hvor der står 'Tilstand'. Og trykker man der, kan man aktivere stemmeisolering. Se videoen i toppen.

Hvis man elsker dyr – og hvem gør ikke det? – er der i øvrigt følgende dyreemojis at se frem til: Æsel, elg, solsort, gås og vandmand.

Opdateringen tager et kvarters tid at installere, hvor du ikke kan bruge din telefon i mellemtiden.