Apple skiltede ikke under tirsdagens lancering af den nye iPhone 12, at man får mindre med sig i kassen, når du køber den nye iPhone.

Du får ikke de populære AirPods med i købet, og opladeren er heller ikke med i prisen, der kommer til at ligge på 7.000 kroner. Kun et usb-kabel medfølger i kassen med den nye telefon.

Apple selv mener, at det nye tiltag er for at passe på miljøet.

Det har fået folk til tasterne. På det amerikanske techmedie The Verges Facebook-side har de skrevet om nyheden. Der har flere hundrede vrede forbrugere være forundret over, at man nu betaler mere for mindre.

»Det er klassisk Apple-snak. Hvad det faktisk betyder, er, at de reducerer omkostningerne og maksimerer deres overskud ved at fjerne AirPods og opladere, der tvinger dig til at købe dem til en ekstremt opskruet pris,« skriver en bruger i kommentarsporet.

Torben Vognsen, der er chefredaktør på techmagasinet Input, var dog ikke overrasket over den nye ændring.

»Det var ventet, så det var ikke en kæmpe overraskelse. Apple skal tjene penge, og det ved de godt, hvordan man gør,« siger han til B.T.

Han kan dog godt se det miljømæssige perspektiv ved det nye tiltag. Der er ifølge ham en voldsomt stor mængde opladere i omløb, hvor de fleste hjem har to-tre opladere liggende.

Den nye iPhone 12 i en mindre kasse end før, da der ikke følger en oplader med i købet. Foto: Apple Vis mere Den nye iPhone 12 i en mindre kasse end før, da der ikke følger en oplader med i købet. Foto: Apple

Apple meldte selv ud til lanceringen, at der er over to milliarder opladere og godt 700 millioner høretelefoner i omløb.

Torben Vognsen mener, at denne tendens med mindre tilbehør til en købt telefon også snart bliver aktuelt hos konkurrenterne. Han vurderer, at den nye udvikling både er god og dårlig.

»Apple skulle have sat prisen lidt ned for det, man sparede ved at udelade opladeren. Men generelt har de gjort det godt denne gang.«

Apple har ifølge ham fjernet værdi for 250 kroner ved køb af den nye iPhone, da AirPods i forvejen ikke fulgte med de nyeste modeller. Derfor mener han, at man er fint tjent med at købe en oplader ved siden af, hvis man mangler en, da den nu er kraftigere og bedre end før.

Apple Danmark mener selv, at budskabet ved at udelade udstyret er tindrende klart. De henviser til de officielle udmeldelser fra Apple, der går på, at en udeladelse af opladeren vil spare miljøet for to millioner ton kulstofudledning hvert år.

Ifølge Apple svarer det til at fjerne 450.000 biler fra vejene i et år.

Det sker ved, at pallen, som deres produkt bliver sendt ud på, vil kunne indeholde flere produkter end før, da kassen uden oplader kan laves betydeligt mindre.

Tilbehøret vil heller ikke længere leveres med modellerne iPhone XR, iPhone 11 og iPhone SE.