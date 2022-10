Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Priserne presses fortsat i vejret. Og det gælder nu også for Apples produkter.

It-giganten har nemlig annonceret prisstigninger på en række af sine digitale serviceydelser.

Det har selskabet meldt ud mandag, skriver flere medier, heriblandt Variety og 9to5mac.

Prisstigningerne vil betyde, at man fra dags dato skal betale mere for både Apple Music, Apple TV+ og Apple One-subs.

Den månedlige Apple Music-pris er i USA blevet hævet med en dollar for enkeltpersoner og to dollar for familier. Apple TV+ stiger med to dollar, og Apple One stiger med cirka tre dollar om måneden.

Til 9to5mac forklarer en Apple-talsmand, at stigningen i Apple Music-abonnementsprisen skyldes øgede licensomkostninger.

Ifølge virksomheden vil kunstnere og sangskrivere nemlig tjene mere per stream som følge af ændringerne i prisniveauet.

Og forklaringen på prisstigningen på Apple TV+, lyder, at den nye pris afspejler deres voksende katalog af originale tv-shows og film.

Mediet skriver desuden, at man bør forvente at se lignende prisstigninger træde i kraft fra i dag de fleste steder i verden.

Nuværende abonnenter vil modtage meddelelser om de planlagte prisstigninger 30 dage før, at tjenesten fornyes til den højere pris.