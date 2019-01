Apple har i denne uge fyret 200 ansatte, da deres forsøg på at skabe selvkørende biler, Project Titan, har mødt nogle udfordringer.

Fyringerne kommer ligeledes som led i en større omstrukturering af projektet, der blev søsat i 2016 og menes at have omkring 5000 ansatte.

Men nu så med 200 færre.

Det bekræfter en talsperson fra Apple ifølge JyllandsPosten.

Men han forklarer også, at flere af medarbejderne blot bliver rykket til andre afdelinger i Apple.

Apple-talspersonen fortæller, at de fortsat tror på, at der er en kæmpe mulighed med de selvkørende systemer, som Apple har unikke evner til at bidrage til, og at dette er det mest ambitiøse maskinlæringsprojekt nogensinde.

I august 2018, to år efter projektets start, fik Project Titan en ny ledelse, der bestod af tidligere chefingeniør for Tesla, Doug Field, og tidligere Senior Vice President for Technologies, Bob Mansfield.

Men gennem årene har det altså været minimal information, der er sivet ud til offentligheden om projektet. Dog åbnede Apples topchef, Tim Cook, en smule op for posen på en telekonference i 2017.

»Vi er i gang med et stort projekt, og vi investerer stort i det. Fra vores synsvinkel er autonomi på en måde alle kunstig intelligens-projekters moder. Autonome systemer kan bruges på mange måder, og et køretøj er kun én af dem. Der er mange områder. Jeg vil ikke komme mere ind på det,« sagde han dengang ifølge JyllandsPosten.