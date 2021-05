Det har ikke udelukkende været nogen dans på roser for medarbejderne i landets supermarkeder at skulle arbejde hele vejen igennem coronapandemien.

Mens samfundet har været lukket ned, har supermarkederne holdt åbent som del af kritisk infrastruktur. Og selvom det har givet et enormt løft i omsætningen i dagligvarebranchen, har det også givet ar på sjælen hos flere medarbejdere.

Tag for eksempel landets største supermarkedskæde målt på antal butikker, Netto.

Allerede i starten af pandemien begyndte bekymrede forældre til unge medarbejdere at henvende sig, og det viste sig at være med god grund.

2020 endte som et hårdt år for flere af de ansatte, fremgår det af en pressemeddelelse fra Arbejdsmiljørådet.

I 2019 registrerede Netto 88 tilfælde af overfald eller trusler mod deres personale.

I 2020, hvor coronapandemien satte sit aftryk, steg det til 163 tilfælde af overfald eller trusler – næsten en fordobling.

»Det er noget, som vi har taget meget seriøst. Hele branchen har oplevet, at folk har været mere påvirkelige og utrygge, når de har været ude og handle, og vores medarbejdere har skullet sikre, at mange nye retningslinjer med afspritning, afstand og brug af mundbind er blevet overholdt og i det hele taget hjulpet med at tage vare på både kunder og kolleger,« fortæller Christian Dahl, HR-chef i Netto, i en pressemeddelelse fra Arbejdsmiljørådet.

Pressemeddelelsen er sendt ud, fordi Arbejdsmiljørådet nu sætter fokus på arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser under coronakrisen.

Det munder blandt andet ud i et webinar i slutningen af maj, hvor fire forskellige arbejdspladser og en række eksperter holder oplæg om deres erfaringer under og efter coronakrisen.

I Netto har man konkrete tiltag for at imødegå og afhjælpe de ubehagelige situationer.

»Der er ingen tvivl om, at corona har påvirket vores forretninger, medarbejdere og arbejdsmiljø i en ekstrem grad. Vi har været hjulpet af, at vi allerede har et etableret arbejdsmiljøkoncept, NettoCare, med redskaber til for eksempel at nedtrappe konflikter og med klare retningslinjer for, hvad vi gør før, under og efter en voldsom oplevelse i vores butikker,« siger Christian Dahl.

Har du oplevet ubehagelige optrin i butikker under coronakrisen?

Hos Arbejdsmiljørådet er håbet, at oplevelserne under coronakrisen kan bruges til at se nærmere på, hvordan et sundt arbejdsmiljø ser ud i fremtiden.

»Der hersker ingen tvivl om, at coronaen har påvirket arbejdsmiljøet markant. Både for dem, der har skullet arbejde hjemmefra, for dem, der fortsat har mødt fysisk ind på arbejde, og for dem som har haft en usikker jobsituation,« siger Christina Lage, formand for Arbejdsmiljørådet i en pressemeddelelse:

»Men under pandemien er der også opstået nye løsninger, samarbejdsformer og erfaringer med forebyggelse. Dem vil vi gerne have frem i lyset, så de tjener til inspiration for så mange arbejdspladser som muligt.«