23-årige Emmely Kobbernagel vidste, der var noget galt, da hun brød sammen midt i Espresso House under en vagt.

»Jeg brød fuldstændig sammen i gråd foran alle gæsterne. Jeg havde hverken spist, drukket eller sovet, fordi jeg havde arbejdet så meget,« siger Emmely, som havde arbejdet ni dage i streg.

Det var langt fra det eneste, der fik baristaen til at knække den dag i Espresso House.

»Det er en arbejdsplads, hvor man bliver brudt ned psykisk. Vi var konstant underbemandet, og enten blev der fortalt en løgn om, at det ville ændre sig, eller at det var noget pjat«, siger Emmely Kobbernagel.

Da hun var barista hos Espresso House gjorde hun alt for at være en god medarbejder - også den dag, hendes leder bad hende om at møde på arbejde, selvom hun lå syg med influenza:

»Jeg blev lovet, at jeg kunne holde pauser, men der var kø ud til vejen i syv timer. Jeg fik ikke pause, vand eller tid til at komme på toilettet den dag,« fortæller Emmely.

»En dag sagde jeg nej til en vagt, fordi jeg skulle fejre med min familie, at min mors celleforandringer ikke havde udviklet sig. Dertil svarede min leder, om jeg ikke kunne tage en for holdet.«

Emmely Kobbernagel bad om at få et møde med sin daglige leder i kaffebaren. Her påpegede Emmely over for lederen, at hun mente, at lederen manipulerede folk til at tage vagter, selvom de ikke kunne.

Espresso House Foto: Jacob Schou Nielsen

»Da jeg sagde, at jeg synes, det var tarveligt, at de fik folk til at hjælpe med vagter ved at give dem dårlig samvittighed, fik jeg at vide, at det var noget, de gjorde med vilje, ellers ville folk simpelthen ikke hjælpe med vagter.«

Emmely Kobbernagel er langt fra alene om sin kritik af arbejdsforholdene hos nordens største kaffekæde.

Tidligere på efteråret beskrev Aftonbladet dårlige arbejdsforhold hos Espresso House i Sverige. Nu viser det sig, at de samme forhold tilsyneladende også hersker i kædens danske kaffebarer.

Det siger tidligere baristaer om arbejdsforholdene hos Espresso House: »Man havde lyst til nogen gange at sætte sig ned og græde. Det har jeg gjort før, og det har mine kolleger også. Man føler sig fortabt, fordi man føler, at der ikke bliver gjort noget. Jeg græd foran min chef. Jeg havde det dårligt, men jeg kunne ikke melde mig syg, fordi der ikke var nogen til at dække vagten, min chef sagde bare, at vi måtte hjælpe hinanden.«

Berfin Titrek, 20 år, København »Da jeg spurgte, hvorfor vi ikke fik tillæg ved overarbejde, lagde de en seddel i personalerummet om, at vi ikke var blevet tvunget til overarbejde. De forsøgte at pensle ud, at der var ingen, der skulle have noget for det, for der blev ikke kørt med tillæg, fordi det var frivilligt overarbejde - men vi var nødt til at lave overarbejde, for ellers nåede vi ikke alle opgaver, og så fik vi skæld ud.«

Anonym »Det er standard at være underbemandet, og mit første angstanfald nogensinde blev udløst af en 8 timers lang dag, hvor jeg ikke havde haft pause, eller spist eller drukket. Da jeg har fri, er der for travlt til, at jeg føler, jeg kan gå. Det er dér, jeg får angstanfaldet.«

Sabine Vestergaard, 21 år, Aarhus »Jeg havde feber og halsbetændelse, men fordi vi ikke havde nogen, der kunne tage over, så var jeg nødt til selv at gøre det. Jeg er i tvivl om, hvad der ville ske, hvis jeg blev hjemme. Jeg tror ikke, at nogen har turde gøre det.«

Anonym »Vi var tre på arbejde, og jeg havde fri. Vi havde ikke fået hentet varer, caféområdet sejlede, og vi havde ikke mere mælk. Jeg ringede til min leder og spurgte, om hun komme og hjælpe. Hun sagde bare nej. Jeg satte mig ned på gulvet bag baren og græd. Jeg kunne ikke gå, fordi jeg følte, det var synd for dem, jeg gik fra, at de skulle stå i det lort, og vores chef ville ikke hjælpe.«

Amalie Agertoft, 21 år, Valby »I den tid jeg var hos Espresso House, cuttede jeg privatlivet. Jeg havde ikke tid til venner eller familie. Det skete tit, at jeg havde en aftale, men så blev jeg nødt til at aflyse i sidste øjeblik - eller gå fra aftaler, fordi jeg skulle møde ind. Det er gået rigtig meget ud over mit personlige liv.«

Anonym Kilde: Uddrag fra henvendelser fra 23 ansatte- og tidligere ansatte hos Espresso House.

B.T. har talt med 24 tidligere- og nuværende Espresso House-ansatte, som tegner et billede af en arbejdsplads, der behandler unge baristaer dårligt.

De fortæller, at de oplever, at det er almindeligt, at baristaer bryder sammen, når de er på arbejde. Andre fortæller, at de har oplevet, at det ikke var muligt at melde sig syg, fordi der ikke var personale til at dække vagten.

En tidligere leder i Espresso House fortæller, at hun ikke havde et socialt liv, mens hun var ansat, fordi hun hele tiden skulle være til rådighed for sin arbejdsplads og skulle møde på arbejde i tide og utide.

Andre beretter om angstanfald i arbejdstiden, bagtaleri af ledere og brud på kontrakter.

Fakta om Espresso House Espresso House blev grundlagt i Sverige i 1996 og er nordens største kaffebar-kæde. I 2018 havde kaffegiganten 430 kaffebarer i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland. Den første Espresso House herhjemme åbnede allerede i 2000'erne i Krystalgade i det indre København. Espresso House kom til Danmark, da det tyske investeringsselskab Jab Holding i 2015 købte både Baresso i Danmark og Espresso House i Sverige. I 2016 besluttede man at lukke Baresso i Danmark og i stedet fortsætte med Espresso House i begge lande. Administrerende direktør i Espresso House, Claus Skovfoged, er tidligere vicedirektør i Jensens Bøfhus. Der er cirka 750 medarbejdere ansat hos Espresso House.

Emmely Kobbernagel forklarer, at Espresso House ikke overholdt den overenskomst, de har indgået med 3F. Her står sort på hvidt, at baristaer har krav på tillæg, hvis de arbejder over, men:

»Hvis man blev og arbejdede over, for at nå at lukke baren ordentligt ned til den kollega, der skulle åbne dagen efter, fik man ikke overarbejdstillæg. Hvis man så valgte ikke at arbejde over, fik man en skideballe for ikke at være blevet og have ordnet de ting, der skal nås,« siger hun.

Emmely Kobbernagel fraråder på det kraftigste andre at søge arbejde hos Espresso House:

»Ingen fortjener at blive behandlet på den måde, som Espresso House behandler deres ansatte. De hverken værdsætter eller passer på deres medarbejdere.«

Espresso House på Krystalgade 22 Foto: Jacob Schou Nielsen

B.T. har i denne uge løbende forsøgt at få et interview med Espresso Houses direktør, Claus Skovfoged, men Espresso House vil kun udtale sig skriftligt via en talsperson.

'Jeg er virkelig ked af at høre om de oplevelser, nogle af vores tidligere kolleger har fortalt jer om. De oplevelser, I beskriver, lyder som om, vi i de pågældende tilfælde ikke har gjort det godt nok.'

Det skriver talsperson Sinne Fiil Fredslund i en mail og tilføjer, at B.T.'s henvendelse giver 'anledning til, at vi skal kigge indad og reflektere over, hvordan vi kan gøre det bedre.'

Espresso House henviser til en medarbejderundersøgelse, som, ifølge dem, viser 'en høj og opadgående medarbejdertilfredshed' men da B.T. beder om at se den, kan det ikke lade sig gøre.