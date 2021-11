En ny coronabølge vælter ind over Danmark, hvor vi lige nu har det højeste antal smittede i døgnet. Derfor var Annika Friis noget overrasket, da hun så tilbuddene hos legetøjskæden BR.

»Lige nu bliver alt aflyst, og skoler lukker på grund af for høj smitte. Samtidig kan BR lave tilbud, hvor folk skal møde op i butikken for at få det billigst,« siger Annika Friis fra Billund.

Hun var inde for at se på gaver til sine to tvillingesønner, der fylder otte år på fredag - samme dag som Black Friday.

Her kunne hun se reklamer for, at kunder, der købte varer online hos BR, kunne få 20 procent rabat. Kunder, der mødte fysisk op i butikken, blev dog belønnet med 30 procent rabat - for præcis de samme varer.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at en så stor butik ikke gør en indsats for smittetrykket. Det er tarveligt overfor både ansatte og kunder, at de skal sætte sig selv i smittefare for et godt tilbud,« siger hun.

Selv bor hun 40 kilometer fra den nærmeste BR-butik, der ligger i Kolding - en butik, hvor folk kommer fra hele oplandet.

Da hun opdagede tilbuddet, skrev hun til BRs kundeservice. De kunne desværre ikke gøre hende klogere på, hvorfor man som fysisk kunde i butikken skulle have mere rabat end onlinekunderne, der handler hjemmefra.

»De burde i stedet gøre det modstatte og give flere procenter online og sige tak, fordi I bliver hjemme og passer på vores ansatte. Vi har en samfundsopgave i den her sammenhæng. Deres butikker skulle nok overleve, hvis handlen foregik online.«

Annika Friis skrev til BRs kundeservice, da hun opdagede, at der var ti procents forskel på tilbuddene online og i de fysiske butikker. Foto: Privafoto.

32-årige Annika Friis handler gerne i byens mindre brugskunstbutikker, når der ikke er for travlt, men for hende gælder der altså andre regler, når det er butikker som BR, og smitten er så høj.

»Jeg synes, at man som stor kæde har et socialt ansvar. De har så meget magt, at de bør gå forrest,« siger 32-årige Annika Friis.

Hos Salling Group, der ejer BR, mener man, at de allerede har vist, at de tager ansvar under corona.

»Jeg synes, vi har taget et ret stort samfundsansvar gennem hele corona. Vi var blandt andet nogle af de første til at indføre skærme og afstandsmarkeringer ude i butikkerne - også før det blev et krav og takkede desuden nej til corona hjælpepakker. Så jeg synes på mange områder, at vi har taget ansvar,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen, der er presseansvarlig hos Salling Group.

Salling Group ejer udover BR også Bilka, hvor man også kan få bedre tilbud, hvis kunderne stiller sig i de lange køer under Black Friday.

Men ifølge Jacob Krogsgaard Nielsen er der en logisk forklaring på, hvorfor tilbuddene i de fysiske butikker er bedre end online.

»Først og fremmest er det en beslutning, der er truffet for godt to måneder siden,« siger han og fortsætter:

»Årsagen er, at vi, som mange andre i branchen, godt kunne bruge lidt ekstra hænder ude på lageret. Så det er et forsøg på at fordele handlen lidt anderledes end normalt, for at vi kan følge med, og derfor kører vi med de her priser.«

32-årige Annika Friis, der bor i Billund, blev forarget over at se, hvordan Bilka og BR forsøger at tiltrække flere kunder ind i de fysiske butikker med bedre rabatter under Black Friday. Foto: Privatfoto

Møder man op i de fysiske butikker, så er der ifølge Salling Group ingen grund til bekymring.

»Black Friday kommer til at foregå fuldstændig efter retningslinjerne i vores butikker. Vi har stadig alle de her tiltag med afstandsmarkeringer, skærme og sprit. Så håber vi bare, at kunderne vil hjælpe os med at skabe en god dag,« siger Jacob Krogsgaard Nielsen.

Annika Friis deltager dog ikke i den store tilbudsdag i BR. Hun vil i stedet holde øje med de gode tilbud hjemmefra.

»Skal hele min december ødelægges med sygdom, fordi jeg skal spare de ti procent. Det gider jeg ikke,« siger hun.