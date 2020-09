Det var med hamrende hjerte og nervøse fingre, at hun tastede sig ind på investeringsportalen Nordnet og placerede en investering på flere hundrede tusinde kroner i det firma, hun selv arbejder for. Hun havde aldrig prøvet at investere før.

»Jeg kunne ikke sove de første nætter,« siger 35-årige Anne Sofie Kiilerich Aamann, som bor i Hobro med sin mand og tre døtre.

Hun arbejder som business manager i fødevareingrediens-giganten Chr. Hansen, og hendes opsparing i banken havde indtil da stået på en helt almindelig bankkonto.

»Jeg havde en forestilling om, at det var det sikreste sted at have sine penge stående. Men det er det jo ikke. Minusrenter og inflation æder dag for dag opsparingen op,« siger Anne Sofie Kiilerich Aamann.

Anne Sofie Kiilerich Aamand var rystende nervøs, da hun smed flere hundrede trusinde kroner i én aktie. Først gik det ned, men så kom opturen.

En veninde prikkede til hende og fortalte, at der var en blog på nettet om aktieinvestering målrettet kvinder.

Det var lige præcis det rygstød, Anne Sofie Kiilerich Aamann havde brug for.

Tilfældet ville, at hun oprettede en konto – også kaldet et depot – på Nordnet i de mest omkalfatrende og turbulente dage af coronakrisen.

Statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned om aftenen torsdag 11. marts.

Alvoren står malet i ansigtet på statsminister Mette Frederiksen.

»Min opsparing fra banken kom ind på depotet i Nordnet to dage senere, og om mandagen foretog jeg min første investering i Chr. Hansen-aktier. Jeg placerede halvdelen af min opsparing i den ene aktie. Det var vildt.«

Hun husker tydeligt de første timer efter sin investering.

»Først steg aktierne. Jeg havde både min far og mand med på telefonen. Nu tjener du penge, sagde de. Men så gik der et par timer. Nu taber du penge! Jeg tabte 20.000 kroner, men de var jo ikke tabt. Når man starter med at handle aktier, tror man, at man har tabt pengene, når kursen falder, men det har man jo først, hvis man sælger. Men jeg solgte ikke.«

Da kursen dykkede yderligere de kommende dage, købte hun tværtimod endnu flere aktier i samme selskab. Hendes aktier dykkede endnu mere.

Aktiemarkederne havde kurs mod afgrunden i marts i begyndelsen af corona-krisen, men har siden rettet sig i rekordtempo.

Anne Sofie Kiilerich Aamann begyndte at blive nervøs og bebrejde sig selv. Var hun ved at solde sin opsparing op?

»Jeg læste alt muligt om, hvad jeg kunne gøre for at få mine penge tilbage. Jeg bebrejdede mig selv, at kursen var gået ned.«

Hun talte med sin mand om det, og de blev enige om, at hun skulle fortsætte med at investere i stedet for at tage tabet.

Det har hun ikke fortrudt.

»Just do it.« Anne Sofie Kiilerich Aamann køber og sælger aktier gennem en app på sin telefon.

»Det var surt og træls, og jeg var sur på mig selv, men aktien kom op igen.«

For pludselig vendte aktiemarkedet, da centralbanker og regeringer verden over begyndte at pumpe astronomiske beløb og gigantiske hjælpepakker ud i verdensøkonomien.

Anne Sofie Kiilerich Aamann købte og solgte og spredte risikoen ud på flere danske top-aktier som Mærsk, Tryg, Jyske Bank, Vestas og rengørings- og servicegiganten ISS.

I dag er hendes investering næsten fordoblet, og hun ville kunne trække flere hundredtusinde kroner ud i fortjeneste, hvis hun ville.

I begyndelsen handlede Anne Sofie Kiilerich Aamand mere eller mindre dagligt. I dag handler hun mere langsigtet.

Det vil hun ikke. Ikke endnu i hvert fald.

»Vi går med en drøm om en lejlighed i København. Og jeg hiver ikke pengene ud, før vi investerer dem i noget andet. Jeg kunne aldrig finde på at tage pengene ud og sætte dem over på en bankkonto igen.«

Anne Sofie Kiilerich Aamann hører til det fåtal af kvinder, der har kastet sig ud i at investere sin opsparing selv.

Og det er en skam. For kvinder går dermed glip af de afkast, en investering i aktier over tid giver sammenlignet med at have pengene stående på en bankkonto.

Har du nogensinde investeret i aktier?

Blot omkring en tredjedel af danskernes aktiebeholdning ejes af kvinder, viser tal fra VP Securities – det tidligere Værdipapircentralen – der står for registrering af ejerskab med børsnoterede værdipapirer.

Ifølge Mybanker har danske kvinder i gennemsnit aktier for omkring 47.000 kroner, mens mænd har for knap 121.000 kroner.

Samtidig har kvinderne i gennemsnit knap 130.000 kroner stående på en almindelig bankkonto.

De penge skal ud at arbejde for kvinderne, siger den 40-årige Sarah Ophelia Møss, som er stifter af og direktør for Ophelia Invest, der driver undervisningsvirksomhed om investering, og har investeringsnetværket Kvindelogen samt den blog, som blev Anne Sofie Kiilerich Aamanns dør ind til aktieverdenen.

Sarah Ophelia Møss, direktør for Ophelia Invest.

»Det, der afholdt mig fra at komme i gang med at investere, var, at det var en meget maskulin verden,« siger Sarah Ophelia Møss.

»Men man skal bare gå i gang. Vælg en handelsplatform som Nordnet eller Saxo Bank. Opret en profil og så køb bare én aktie. Bare køb for 200 kroner eller 1.000 kroner, for så er du i gang, og så finder du af, at det ikke er så svært.«

Når man så er kommet i gang, er det en god ide at lægge en strategi for sin investering

Sarah Ophelia Møss anbefaler, at man spreder sin risiko og tænker langsigtet, så man ikke sidder og går i panik over, at aktierne falder den ene dag og stiger den næste.

5 gode råd Kom i gang! Gør det selv. Man sparer mange penge i gebyrer ved at investere selv gennem for eksempel Nordnet eller Saxo Bank frem for at gøre det gennem investeringsprodukter gennem sin almindelige bank. Læg en strategi og følg den. Spred risikoen ved at købe fonde, der er sammensat mange forskellige aktier, og supplér med stabile, store aktier. Brug en mindre del af din investering på små, mere risikable aktier. Tænk langsigtet. Lad være med at følge kursernes op- og nedture time for time og dag for dag. Kig på din investering en gang hvert halve eller hele år og gør op med det dig selv, om der skal ske ændringer. Kilde: Sarah Ophelia Møss, stifter af og direktør for Ophelia Invest.

Hun bruger et stykke smørrebrød som billede på en fornuftig investeringsstrategi.

»Nederst har du en god skive rugbrød, som er lavet af for eksempel en fond, der er sammensat af flere tusinde forskellige aktier. Det spreder risikoen og giver en stabil bund. Ovenpå har du så pålægget, der udgøres af store, stabile enkeltaktier, hvor kursen de seneste10 år bare lige så stille er tøffet opad.«

»Oven på pålægget kan man så lægge en klat mayo, for eksempel guld. Guld opfører sig nemlig ofte modsat aktier. Når aktierne falder, stiger guldet, og på den måde har man et sikkert lille helle. Allerøverst på karse-niveau kan vi så tillade os at være risikable og købe en aktie i et lille selskab, som enten kan vokse til noget stort eller falde sammen,« siger Sarah Ophelia Møss.

Også Anne Sofie Kiilerich Aamann opfordrer sine medsøstre til at stige på aktie-toget.

»Jeg havde en forestilling om, at det var svært. Ville jeg kunne få mine penge ud igen, og hvor sikkert er det? Men det var mega nemt, da man så gjorde det. Efterfølgende har jeg fået flere i min omgangskreds til også at investere selv. Det er altså ikke kun top-finansmænd, der kan finde ud af det. Just do it!«