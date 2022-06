Lyt til artiklen

Når 42-årige Anna Højbjerg går ud i sit køleskab for at hente mad, er der én specifik ting, hun aldrig ser efter.

Datoen på pakken. For hende gør det absolut ingen forskel, om varen har overskredet ‘bedst før’ med en, to eller tre dage. Selvom det kan virke underligt for nogle, gør hun det rigtige, lyder det fra eksperter.

I stedet for at se på holdbarhedsmærkatet bruger Anna sine sanser.

»Jeg kigger på, om det ser dårligt ud, og om det lugter. Det handler om at bruge sin sunde fornuft. Smager det funky, spiser jeg det ikke. Men hvis det lugter og smager fint, så det er bare madspild at smide det ud,« siger 42-årige Anna Højbjerg fra Esbjerg:

»Sådan noget som æg kan holde sig meget længere, end der står på pakken eksempelvis. Jeg har aldrig smidt æg ud.«

Anna er ikke alene.

Den stigende inflation har fået mange danskere til at se på, hvordan de kan spare penge.

En af de metoder er ved at købe mad i supermarkedet, der er sat ned i pris, fordi det er tæt på at udløbe.

En undersøgelse, som analysevirksomheden Epinion har foretaget for appen ‘Too Good To Go’, viser, at 46 procent vil købe datovarer i de kommende måneder.

Og man kan sagtens købe de varer og spise dem, selvom de har overskredet ‘bedst før’, siger Michael René, lektor på Københavns Professionshøjskole.

»Fødevarekvaliteten falder over tid, så det giver man køb på, når man spiser fødevarer efter ‘bedst før’. Men hvis det lugter fint, ser godt ud og smager, som det skal, kan man godt spise det,« forklarer Michael René:

»Man kan spare masser af penge på at gøre det. Det eneste sted, hvor jeg vil sige, man skal passe på, er med råt kød og fisk. Det skal man ikke lege med.«

I det konkrete tilfælde med æg rammer Anna Højbjerg faktisk hovedet på sømmet, forklarer Tine Hald, professor på DTU og ekspert i salmonella.

I EU har man vedtaget, at æg har en holdbarhed på 28 dage, fra det er lagt.

Det betyder mærkningen Er fødevaren mærket med ‘sidste anvendelsesdato’, skal man smide det ud, når datoen er overskredet. Er fødevaren mærket med ‘bedst før/ mindst holdbar til’, og har man opbevaret den korrekt, er det med at aktivere sanserne. Smager, lugter og ser varen ud, som den plejer, kan man stadig spise den. Kilde: Fødevarestyrelsen

Uden for EU er der masser af lande, hvor holdbarheden er fire måneder.

»Der er rigtig meget kontrol af salmonella i EU og Danmark, og vi har ikke særlig meget salmonella. Op til grænsen på 28 dage kan man bruge ægget til hvad som helst. Og i Danmark er forekomsten af salmonella så lav, at det giver mening også at spise ægget efter 28 dage,« forklarer Tine Hald.

Vil man være sikker på at undgå salmonella, kan man anvende æg efter 'bedst før'-datoen til retter, hvor de varmebehandles, understreger Tine Hald:

»Dog falder kvaliteten. Man skal kigge efter, om ægget lugter, og man skal se på om blomme og hvide er begyndt at flyde sammen. Det er ikke, fordi det er farligt, hvis det er flydt sammen, det viser bare, at kvaliteten ikke er så god, fordi ægget ikke længere er helt friskt.«

At Anna fra Esbjerg sparer penge ved at spise mad, der har overskredet ‘bedst før’-datoen, er der ingen tvivl om.

Tal fra Landbrug og Fødevarer viser, at en husstand med to voksne og to børn smider mad ud for 10.000 kroner om året.

36 procent af dem, der smider mad ud, gør det, fordi det har overskredet ‘bedst før’-datoen.

Ekspert: Så længe kan disse otte varekategorier holde sig Michael René, lektor på Københavns Professionshøjskole, vurderer, hvor længe efter ‘bedst før’-datoen, du kan spise forskellige fødevarer. Han understreger, at hvis ens sanser er svage, bør man rådføre sig med sine nærmeste. Æg

Mange sidder med den gamle fortælling om salmonella, men de kan sagtens holde sig mere end 28 dage forudsat, at de er opbevaret efter anbefalingerne og uden, at skallen er ødelagt eller har været våd. Dåsemad

Alle former for dåsemad kan holde sig meget, meget lang tid. Det er den bedste emballage at opbevare ting i. Men man skal ikke bruge dem, hvis der er kommet rust på, eller at den er bulet op. Det kan nemlig være tegn på, at der er bakterier i, som danner luft når de vokser. Tørvarer – mel, sukker, jævning, salt

Det kan bruges i uendelighed. Kvaliteten daler over tid. Man skal altid kigge efter møl og larver. Hold det væk fra fugt, for det kan nedsætte kvaliteten og give skimmel. Krydderier

De mister over tid noget smag, men så skal man bare putte lidt ekstra i. Kig altid efter, om der er møl i. Ketchup, dressing, remoulade

Det er alt sammen syrnet og kan godt holde sig et godt stykke over ‘bedst før’, men har man brudt emballagen, skal man holde sig til holdbarheden. Mælk

Jeg har prøvet en uåbnet mælk, som var fin syv dage efter holdbarhedsdatoen. Men når først de er åbne, skal man være kritisk. Ellers vil jeg vurdere, at et uåbnet mælkeprodukt kan holde sig 4-7 dage efter ‘bedst før’ Chokolade

Bliver det opbevaret for varmt eller for koldt, så får det en hvid overflade. Nogen tror fejlagtigt, at det er skimmel og smider det ud, men det er bare beta2-krystallerne, der har ændret form. Det ser ikke så delikat ud, men man kan sagtens spise det. Men er det skimmel, skal man smide det ud. Kødpålæg

Man skal bruge sine sanser, men man skal ikke spise det mange dage over dato. For der er risiko for, at der sker en opblomstring af listeria og andre bakterier.

»Jeg ved ikke, hvad jeg sparer. Men der er ingen tvivl om, at jeg sparer penge,« siger Anna Højbjerg, der dog erkender, at der en enkelt hage ved at spise mad, der har overskredet ‘bedst før’-datoen:

»Min datter synes, det er grænseoverskridende. Hvis jeg stiller en yoghurt frem, som er udløbet for to dage siden, så tager hun noget andet. Også selvom det smager og lugter fint. Men det da ærgerligt at smide god mad ud.«