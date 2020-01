Det kørte mildest talt fuldstændigt af sporet, da Politikens madanmelder Lærke Kløvedal for få dage siden besøgte den københavnske restaurant The Modern.

Oplevelsen var så hårrejsende og grotesk, at The Modern fredag sables over i to stykker i Politiken og får med hammeren: én stjerne.

Det er under forretten, at katastrofekursen for alvor bliver sat. Her får Lærke Kløvedal serveret paneret jomfruhummer.

En ret, hun beskriver som noget, der lugter af gammel kattebakke. Stanken rammer hende ’som en knytnæve’, fremgår det af anmeldelsen.

Lærke Kløvedal skriver, at hun ikke er i tvivl om, at hummeren er fordærvet. Hendes øjeblikkelige kontakt til tjeneren gør ikke situationen bedre.

’Kokken på The Modern benægtede hårdnakket, via tjeneren, at der var noget galt med jomfruhummeren og satte potentielt vores, gæsternes, sundhed over styr. Men vi blev tilbudt en ny servering. Det blev et nej tak. At servere en dårlig hummer er katastrofalt. Men at kokken ikke lægger sig fladt ned, så snart katastrofen går op for ham, er utilgiveligt’, skriver hun.

Lærke Kløvedal kalder situationen en hån mod branchen, og da resten af besøget og de efterfølgende retter ikke gør meget for at mildne den voldsomme start, ender det altså med en benhård anmeldelse og én stjerne.

Politiken har i en efterfølgende artikel talt med kok og ejer af The Modern Christian From Andersen.

Han er rystet over anmeldelsen.

Han nægter at have serveret fordærvet jomfruhummer og udtaler blandt andet:

»Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man hensynsløst kan skrive sådan en dramatiseret anmeldelse. Jeg er lamslået og i chok. Den er jo injurierende! Lærke Kløvedal har ikke forstand på mad.«

B.T. har været i kontakt med både Lærke Kløvedal og Christian From Andersen og arbejder nu på en opfølgende artikel.