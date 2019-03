Buffet-restauranterne Ilden og Flammen er stort set identiske koncepter: buffeter med masser af kød, salat og tilbehør. Politiken målte i fredags de to kæder op mod hinanden i en dobbeltanmeldelse i avisen.

Og det står hurtigt klart, at det bliver én lang kamp om at være mindst elendig. Den ene kæde får ét hjerte – den anden får to.

Allerede ved forretterne deler anmelderen Lærke Kløvedal tørre tæsk ud.

Da hun smager på Ildens tomatsuppe, skriver hun, at den er så ringe, at hun længes efter en Knorr-suppe, hvorefter hun beskriver, hvordan en sennepsdressing til laksen smager både kemisk og sur.

Hvor mange stjerner ville du give restaurant Ilden?

Her får Flammens laks og suppe lidt mere venlige ord på vejen og dømmes som vinder i kampen på forretter.

Men herfra er der ikke mange lyspunkter at spore hos nogle af de to kød-restauranter.

Ilden klarer sig generelt lige et hak dårligere end Flammen. Eksempelvis når anmelderen revser begge steders saucer:

'Saucerne var begge steder katastrofale. Efter min bedste overbevisning kommer produktet fra store spande med rigelige e-numre. Ilden serverede den mest fornærmende bearnaise,' skriver anmelderen.

Hvor mange stjerner ville du give restaurant Flammen?

Lærke Kløvedal beskriver den samlede oplevelse hos Ilden som værende 'decideret deprimerende'.

Flammen får ikke meget venligere ord med på vejen, men får trods alt ros for, at der er bedre stemning og betjening på restauranten.

Og så er der ovenikøbet en slet skjult kritik til begge steder for at levere enormt madspild, når kunderne levner enorme mængder mad på deres tallerkener.

Flammen ender med to ud af seks hjerter. Ilden skraber den absolutte bund med én ud af seks.

Men grundlæggende er dommen hård: 'De er forudsigelige og 'helt vildt ringe',' skriver Lærke Kløvedal.

B.T. har oven på anmeldelsen været i kontakt med begge restuaranter.

I en e-mail til B.T. skriver Flammen:

'Vi er ærgerlige over kritikken af både vores koncept og virksomhed. Vi arbejder hver dag hårdt for at skabe en kvalitetsrestaurant, som appellerer til mange forskellige gæster, der har det til fælles, at de søger en god og hyggelig restaurantoplevelse. Vores førsteprioritet er at matche lige netop deres ønsker og følge med udviklingen i deres behov,' skriver administrerende direktør Christian legarth Lund og fortsætter:

'Når det er sagt, vil man jo altid gerne score høje karakterer. Det gør vi heldigvis også mange steder, hvor det er gæsterne – og ikke madanmeldere - der giver deres meninger til kende. Vi hilser altid konstruktiv feedback velkommen, og vi forsøger hver dag at gøre det endnu bedre end i går, og det bliver vi naturligvis ved med.'

Også Restaurant Ilden ærgrer sig over anmeldelsen.

»Det er klart, at vi selvfølgelig gerne have haft flere hjerter, men vi kan ikke helt genkende det billede, hun kommer med. Hun er eksempelvis inde på suppen eksempelvis, som vi tit får ros for. Det kan være, at kokkene ikke har ramt formen den dag, men i bund og grund får vi god respons fra vores gæster - ellers kunne vi heller ikke udvide med andre butikker,« siger en af i alt tre ejere, Brian Knudsen, til B.T.

»Men det er selvfølgelig noget, vi tager til efterretning og vil være ekstra opmærksomme på fremadrettet. Men vi lytter altså mere til responsen fra vores gæster frem for en enkelt anmeldelse,« siger han.