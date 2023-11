Elbilgiganten Tesla har lige nu stor succes med at sende nye, billigere modeller på gaden.

Det er især selskabets billigste Model 3, der er blevet en gigantisk salgssucces, og som er blevet solgt i mere solgt i over to millioner eksemplarer verden over.

I oktober sendte Testa så en ny version af Model 3 på gaden med et nyt udseende og en længere rækkevidde, der gerne skulle minimere et velkendt fænomen blandt elbilsejere, nemlig rækkeviddeangst – frygten for at løbe tør for strøm på bilen langt væk fra en ladestander.

Men den slags er der ingen grund til at frygte med den nye opgraderede Model 3.

I hvert fald ikke ifølge Jyllands-Posten, hvor avisens bilredaktør har prøvekørt den nye Tesla-model.

Faktisk er anmelderen generelt så begejstret for den nye model, at han overvejer at bryde sit princip om aldrig at give en seksstjernet anmeldelse af en bil.

For ingen bil er perfekt – men den nye Tesla kommer uhyre tæt på, lyder det i anmeldelsen.

»Efter en uge bag rattet af den faceliftede Tesla Model 3, endda i den snusfornuftige basisudgave til 340.000 kroner, må jeg stille mig selv spørgsmålet, om det overhovedet kan gøres ret meget bedre. Jeg kan i hvert fald ikke komme på en enkelt bil, der giver så ufatteligt meget værdi for pengene,« skriver avisens bilredaktør.

Der er dog enkelte ridser i den nye Tesla-lak.

Blandt andet trækker det ned at den traditionelle gearstang er udskiftet med et digital håndtag på en skærm.

Det gør det langt mere besværligt at lave eksempelvis en hurtig trepunktsvending af bilen.

Til gengæld lever rækkevidden op til det, som Tesla lover, lyder det. Avisens anmelder lykkedes med at køre 360 kilometer på en enkelt opladning i testperioden, hvor temperaturen lå på omkring 10 grader.

Tesla er det mest populære bilmærke i Danmark i 2023, hvor der er indregistreret 11.243 Tesla-biler. Det svarer til markedsandel på knap 12 procent.