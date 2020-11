Selv om det ganske danske land nærmest udelukkende består af hel- og halvøer, så er det bestemt ikke hver dag, at en ø bliver købt og solgt på boligmarkedet.

Men det er ikke desto mindre det, der er sket med Halmø, som ligger i Det Sydfynske Øhav mellem Fyn og Ærø.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Handlen af den 43 hektar store ø, der blev solgt i august, er netop blevet tinglyst – og dermed står det klart, præcis hvor mange millioner der skal til for at blive ø-ejer.

De nye ejere har gravet dybt i portemonnæen og lagt lige præcis 9.780.000 millioner kroner for det vandomkransede stykke jord, hvor der også ligger en 200 kvadratmeter stor stråtækt bolig.

Ifølge salgsmaterialet fra ejendomsmæglerfirmaet Asger Olsen A/S kan man ankomme til øen, hvor der er strandenge, skov, småsøer og et rigt dyreliv, med enten en båd, helikopter eller et mindre fly.

Sidst Halmø blev handlet, var i 1973, hvor de nu forhenværende ejere gav 900.000 kroner for øen.

Bliv selv ø-ejer

Halmø er ikke længere på markedet, men det betyder ikke, at du ikke selv har mulighed for at blive ø-ejer. I øjeblikket er der nemlig flere andre landstykker til salg i det danske farvand. Det oplyser Boliga.dk.

Du kan for eksempel købe Masnedø Kalv, som ligger i Storstrømmen mellem Sydsjælland og Falster. Det kræver dog, at du kan skaffe 10 millioner kroner, som er det, den lidt over 2,3 hektar store ø er til salg for.

En smule mere beskedent kan du også 'nøjes' med at købe den ene halvdel af Store Svelmø i vandet ud for Faaborg på Sydfyn. Her får du lidt over 11 hektar jord for 5,8 millioner kroner.

Se den private ø Halmø her