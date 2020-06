For omkring seks måneder siden gik 44-årige Anja Jensen ind i en af sine yndlingsbutikker i Horsens. Hun havde forelsket sig i en lampe i butikken, men prisen på 4.000 kroner vidste hun instinktivt, var for høj.

Så Anja gik i gang med det, hun har specialiseret sig i gennem årene: at prutte om prisen. I løbet af relativt kort tid havde hun forvandlet lampens pris fra 4.000 til 1.500 kroner.

Og den dags besparelse på 2.500 kroner er slet ikke usædvanlig, når Anja for alvor kommer op i gear.

Hun har udviklet en helt speciel fremgangsmåde til at banke priserne i bund.

Anja Jensen, 44 Foto: Brian Bjeldbak/BYRD Vis mere Anja Jensen, 44 Foto: Brian Bjeldbak/BYRD

Først undersøger hun, hvad prisen er i de forskellige butikker for lignende varer, og så finder hun en sælger, hun føler, hun har en god kemi med.

»Man skal ikke snakke om prisen med det samme. Man skal være lidt underspillet – lidt som hvis man var venner. Og hvis ikke jeg fornemmer, at jeg har en god kemi med sælgeren, så lader jeg være med at prutte om prisen, for så får jeg ikke noget ud af det,« siger Anja Jensen:

»Men hvis der er god kemi, så kan man for eksempel bruge de priser, man har samlet i de andre butikker, til at spille dem ud mod hinanden. Og så starter forhandlingen.«

På den måde er Anja Jensen faktisk relativt unik i Danmark.

Kun 23 procent af danskerne har pruttet om prisen i en butik i Danmark det seneste år, viser en YouGov-undersøgelse for B.T.

Men dem, der prutter om prisen, får faktisk noget ud af det. Knap hver anden af dem har således sparet mindst 500 kroner på at prutte om prisen, viser undersøgelsen.

Anja har dog en tommelfingerregel: Hun aktiverer først sit forhandlingsgen, når varerne koster 1.000 kroner eller mere. Men så er der altså også mulighed for store besparelser.

Som dengang hun fik sænket prisen for en vaskemaskine i Skousen med 1.000 kroner. Eller da hun forhandlede en sofa ned fra 10.000 kroner til 5.000 kroner i Ilva.

Så store afslag har danskerne fået

Har du inden for de seneste 12 måneder pruttet om prisen i en dansk forretning – fx på elektronik, hårde hvidevarer, tøj, biler eller biludstyr. Det kan også omfatte onlinekøb eller telefonkøb hos eksempelvis tele-selskaber, tv-selskaber, serviceydelser som vinduespudsning eller rengøring osv? Ja 23 % Nej 72 % Ved ikke 5 % Kilde: YouGov – 1251 danskere har deltaget i undersøgelsen. Hvor store afslag har du i alt fået ved at prutte om prisen de seneste 12 måneder? Ingenting 2 % 0-99 kroner 6 % 100-199 kroner 11 % 200-499 kroner 21 % 500-999 kroner 19 % 1000-1.999 kroner 8 % 2000-4.999 kroner 11 % 5000-9.999 kroner 4 % 10.000 kroner eller mere 4 % Ved ikke 12 % Kilde: YouGov – 289 danskere besvarede spørgsmål.

»Jeg havde set, sofaen havde stået længe i butikken og var en udstillingsmodel, og det brugte jeg i min argumentation. Jeg bliver barnligt begejstret, når det lykkes mig at få et stort afslag i prisen,« siger Anja Jensen:

»Men jeg forsøger også altid at se cool ud, så det ikke ser ud, som om det er mig, der har gjort en god handel.«

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mener man ligefrem, at det er positivt for konkurrenceevnen i Danmark, at der er folk som Anja, der prutter om prisen.

»De aktive forbrugere, der går efter de bedste produkter til den mest attraktive pris, er med til at understøtte en effektiv konkurrence,« siger Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

»Hvis butikkerne oplever, at de bliver belønnet for at tilbyde den bedste handel, så vil de mest attraktive vokse på bekostning af dem, som ikke tilbyder lige så attraktive priser. Og det er til gavn for alle.«

Tilbage hos Anja Jensen er hun klar over, at der nok er en hel del danskere, der ikke prutter om prisen, fordi de ganske enkelt føler, det er tåkrummende. Hun fornemmer det ligefrem, når hun står og forhandler.

»Andre kunder kan godt synes, at det er pinligt, når jeg står og prutter om prisen. Men jeg synes, at vi danskere er lidt for autoritetstro. Vi er opdraget til, at vi ikke vil være pinlige. Vi vil ikke skabe forlegenhed,« siger Anja Jensen, der dog mener, at man med fordel kan droppe den følelse:

»Det værste, man kan få, er et nej.«