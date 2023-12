Flere angreb på skibsfart i Det Røde Hav har fået selskaber til at stoppe for transporten derigennem.

Og det får også meget konkrete konsekvenser, der rammer helt ude ved den enkelte forbruger.

Det vurderer redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen.

»Det er umiddelbart rigtig dårligt nyt for helt almindelige forbrugere. De konsekvenser, situationen omkring Det Røde Hav allerede har haft, peger mod prisstigninger,« lyder det fra Niels Philip Kjeldsen, som uddyber:

»Selvom det kan virke som noget, der sker langt væk, kan det resultere i stigende priser i supermarkeder, elektronikforretninger osv. i Danmark.«

Nogle af de angreb, hvor misiler er sendt efter containerskibe, har Houthi-bevægelsen i Yemen taget ansvar for.

Den yemenitiske Houthi-bevægelse er shia-muslimsk, og de har koblet angrebene med krigen mellem Israel og Hamas og truer med at angribe skibe i det Røde Hav, der har kurs mod Israel. Det skriver Ritzau.

Noget, der altså allerede nu har store konsekvenser for et af knudepunkterne for verdens skibsfart.

»I dag har vi set en række analytikere advare om, at fragtpriserne er på vej op - nogle mener, det kan blive en fordobling inden for kort tid - ligesom olie og gas er steget i pris, fordi alle de her selskaber nu skal lægge deres ruter om,« oplyser Niels Philip Kjeldsen.

»Det er prisstigninger, som ret hurtigt sætter sig i rigtig mange af de varer, vi køber til hverdag.«

Redaktionschefen forklarer, at man i inflationskrisen så, hvordan en stigning på fragtpriser netop satte gang i en opadgående prisspiral.

Meldingen fra de mange eksperter, som peger på de afgørende konsekvenser, den tilspidsede situation i Det Røde Hav kan have, er ikke godt nyt for erhvervsdrivende. Sådan lyder vurderingen fra B.T. Penges Redaktionschef.

»Det er lige præcist sådan noget her, virksomheder går og frygter, fordi det skaber så stor ustabilitet og uforudsete udfordringer. Efter de store chok med coronanedlukningerne og Ruslands invasion af Ukraine, har alle bare håbet på en periode med stabilitet og ro. Sådan noget her giver virkelig sved på panden og rynkede bryn.«

Omtrent 12 procent af den globale handel passerer det smalle Bab al-Mandab Stræde ud for Yemen og dermed i praksis Suez-kanalen.

Hver dag passerer syv millioner tønder olie Suez-kanalen. Det globale oliemarked er omtrent 100 millioner tønder om dagen, oplyser rådgivningsfirmaet Global Risk Management, som vejleder firmaer om energirisici.