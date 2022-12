Lyt til artiklen

Julen er det tidspunkt på året, hvor danskerne bruger mest strøm.

Sådan er det ikke hjemme hos 59-årige Annette Lund-Hansen, der bor på Als.

Hun har ikke råd til at varme sit hus op, fordi elpriserne i december er banket ekstra voldsomt i vejret.

»Jeg har ikke råd til at holde jul. Så jeg har været nødt til at afsætte mine børn til deres fædre og kærester, så de har mulighed for at fejre julen,« siger hun til B.T.

Annette er presset af de høje strømpriser.

På grund af en rygskade lever Annette Lund-Hansen i dag af førtidspension. Pengene er små, og hun har derfor slukket for sin varmepumpe for at spare.

»Mine hunde varmer mig, og så har jeg tæpper, dyner og termoundertøj,« siger hun.

Sidste gang der dumpede en elregning ind i Annette Lund-Hansens postkasse, var den på 6.000 kroner. Det trak tæppet væk under hende.

»Jeg har været nødt til at skubbe mine udgifter foran mig. Nu er det jul, og der er nul kroner tilovers. Det er surt,« siger hun.

For at spare på husholdningen nøjes Annette Lund-Hansen med at spise kun ét stort måltid om dagen.

Set fra den positive side har det været godt for hendes sukkersyge at tabe en masse overflødige kilo ved at spise mindre.

Men det kan ikke blive ved med at fortsætte, som det er nu.

»Elpriserne slår mig simpelthen ihjel. Jeg har knoklet hele livet for at bo her, og jeg kan ikke bo billigere, end jeg gør. Jeg er desperat,« siger Annette Lund-Hansen.

Fredag koster det tre kroner i gennemsnit for kilowatt-time strøm, fremgår det af den nordiske elbørs Nord Pool.

Da der kun er tale om den 'rene' elpris, hvilket vil sige uden transport og afgifter, er den samlede pris dog væsentlig højere for elkunder som Annette Lund-Hansen.

Desuden ser det kolde og vinterlige vejr ud til at fortsætte ind i næste uge, og hun må derfor indstille sig på, at det høje prisniveau vil være nogenlunde det samme som nu.

»Vi befinder os i de høje gasprisers vold endnu en gang,« udtalte Kristian Rune Poulsen, som er energianalytiker i interesseorganisationen Green Power Denmark, forleden til B.T.

»Sådan vil det være on and off, indtil der kommer et større blæsevejr ind over Danmark og vores nabolande,« sagde han.

Selvom der lige nu er »pissekoldt« hjemme hos Annette Lund-Hansen, kan hun alligevel se frem til at holde varmen juleaften.

»Jeg har heldigvis ikke små børn længere. Så jeg tager over til min far, som bor på plejehjem og holder juleaften sammen med ham. Der er varm mad, og man fryser ikke,« fortæller hun.