»Jeg synes, det er for ringe kundeservice. Jeg arbejder selv i den branche, og der er jo ingen, som vil vente så længe på kompensation.«

Anette Vestergaard og hendes mand er i øjeblikket i en frustrerende venteposition.

I sommer skulle de have været af sted til Kreta på en SAS-afgang – men grundet flyselskabets pilotstrejke sidste sommer, kom de aldrig af sted. Og selvom ferien for længst skulle være afsluttet, er sagen ikke ovre.

Anette Vestergaard har nemlig krav på at få godt og vel 6.000 kroner i kompensation af SAS for aflyst fly. Men pengene? De er ingen steder at se.

»Det var jo en drømmeferie for os, så det var ærgerligt, vi missede den.«

»At vi så stadig mangler den kompensation, som vi har fået fortalt, at vi har krav på … Jamen det er for dårligt. I fremtiden vil jeg i hvert fald undgå SAS. Jeg skal ikke med nogle af deres fly efter den behandling.«

56-årig Anette Vestergaard har valgt at benytte et kompensationsselskab i bestræbelserne på at få sine penge.

Noget, som 600 andre også har benyttet sig af, hvilket resulterer i, at kunderne hiver SAS i retten for at få sagerne afgjort. Herunder 71-årige Henry, som B.T. omtalte mandag. Anette Vestergaard har dog ikke selv forsøgt at kontakte SAS:

»Det virkede uoverskueligt for os, så vi kontaktede nogle til at gøre det for os.«

Ifølge B.T.s forbrugerredaktør, Niels Philip Kjeldsen, er sagerne kun med til at skade SAS' omdømme – som i forvejen ikke er prangende:

»Det er endnu et søm i ligkisten til SAS' omdømme, som i forvejen er hårdt belastet af flere negative historier de seneste år. Det er selvfølgelig enormt skidt for SAS, når det på den her måde bliver en mediesag, at deres egne kunder er nødt til at hive dem i retten for at få penge, de er berettiget til. Det bør være under SAS' standard, at man ender i sådan noget her.«

Forbrugerrådet Tænk oplyser til B.T., at tidsfristen for sager vedrørende kompensation for aflyst fly er uklare:

»Det skal være en inden for rimelig tid. Men igen, det er uklart. Vi mener dog, at syv-otte måneder er alt for lang tid. Vi ved, at Trafikstyrelsen opererer med, at flyselskabet skal have seks uger til at håndtere forbrugerens krav, før det kan klages videre.«

Det er Niels Philip Kjelsen enig i.

Det samlede svar fra SAS B.T. har forelagt SAS kritikken, og Alexandra Lindgren Kaoukji, pressechef i SAS, oplyser følgende: »Det er slet ikke tilfredsstillende, og vi beklager oprigtigt ventetiden for de tusinder, der har anmodet om erstatning fra SAS. Alle kunder, der er berettiget til kompensation fra SAS, får den naturligvis.« »380.000 passagerer blev berørt af strejken. Vi har arbejdet meget hårdt for at refundere og behandle klager så hurtigt som muligt. Vi er nu færdige med de fleste af de forhold, der er forbundet med strejken. De få tilbageværende er mere komplicerede sager, hvor vi enten venter på flere oplysninger såsom bankkonto, kontaktoplysninger, eller hvor kunden har indgivet mere end ét krav.« »Alle kunder med udestående krav fra strejken bør kontakte os via kundesupport – vi har etableret et såkaldt fast track for disse kunder, og deres sag vil blive behandlet med det samme.« »Det er selvfølgelig ærgerligt, når det skal gå den vej, men hvis man er uenig, er det den eneste løsning. Men det er helt klart, at det er bedre, hvis man kan blive enige om en løsning og komme videre uden at ende i retten – og det ønsker vi også her. Det er som regel de tungere og mere komplekse sager, der tager længere tid, og dermed nogle gange ender i retten.« »Det vi ser er, at når du bruger en mellemmand som et kompensationsselskab, gør det processen sværere, og det kan tage længere tid. Det er nemmere og hurtigere, hvis vi har direkte kontakt med kunden generelt. Når det så er sagt, kan vi se, at strejkesagaens forløb har trukket ud og skabt uberettiget lange ventetider. Det eneste vi kan sige er, at vi undskylder for det.« »Vi har arbejdet så hurtigt, vi kunne, vi har tilføjet flere medarbejdere og optimeret processer. Og vi har gjort vores bedste i meget udfordrende tider. Der er aldrig muligt at garantere noget i krisetider, som vi lige har været igennem, uanset om det er en strejke eller en pandemi. Det vi kan garantere er, at de kunder, som er berettiget til refusion og kompensation, får det. Uanset hvilken vej de vælger at gå.« »Vi er nu færdige med de fleste af de forhold, der er forbundet med strejken. De få tilbageværende er mere komplicerede sager, hvor vi enten venter på flere oplysninger såsom bankkonto, kontaktoplysninger, eller hvor kunden har indgivet mere end ét krav.«

»Det er alt, alt for lang tid. En ting er, at kundernes rejse annulleres. Det er ikke sjovt som forbruger, men det kan ske. Men at man så skal vente otte måneder på at få sine penge, det er helt skævt, og det ved SAS også godt. Det har intet med god kundeservice at gøre.«

SAS har tidligere oplyst til B.T., at de vedkender sig den lange responstid – og beklager, siger pressechef Alexandra Lindgren Kaoukji:

