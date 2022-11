Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der var tidlige julelys i øjnene på 34-årige Andreas Winther, da han torsdag morgen endte inde på Sportmasters hjemmeside.

Her kunne han nemlig klikke et par flotte Adidas-sko til en god pris i indkøbskurven.

Skoene var sat ned med 70 procent, og da han var ved at gennemføre købet, faldt han også over et par North Face-trøjer med samme rabat.

»Super,« tænkte Andreas, da en mail med titlen 'ordreinformation' viste sig i indbakken.

Men så kom der endnu en mail.

»Annullering af ordre«, var titlen denne gang.

Straks greb Andreas knoglen og trykkede nummeret på Sportmasters kundeservice ind, hvor han startede som nummer 16 i køen.

Her var der dog ingen gode nyheder at hente.

»De fortalte, at der var havde været en fejl fra midnat og frem til morgenen, hvor der var 70 procent på alt for mange varer. Jeg sagde jo til dem, at det ikke kunne være min fejl, men det var de ligeglade med,« siger Andreas Winther.

Den 34-årige mand handlede nemlig i god tro, og det samme – mener de i hvert fald selv – er tilfældet for en lang række kunder, der har skrevet og brokket sig over Sportmasters annulleringer på både Trustpilot, Reddit og Facebook.

Hos Sportmaster er man »rigtig kede af«, at hjemmesiden var ramt af den tekniske fejl, og så henviser man til, at det kræver en ordrebekræftelse, før en aftale er indgået.

» Vi har kontaktet alle, som har været berørt af fejlen, og hvor ordren ikke er bekræftet, og hvor vi altså ikke har indgået en aftale med den pågældende. De kunder, som har modtaget en ordrebekræftelse fra os, modtager deres varer,« skriver de i et skriftligt svar til B.T.

Sportmaster på Nørrebrogade Foto: Keld Navntoft Vis mere Sportmaster på Nørrebrogade Foto: Keld Navntoft

Sportskæden henviser til et punkt i deres handelsbetingelser, hvori følgende ordlyd fremgår:

'Jeg accepterer handelsbetingelserne, herunder at min ordre først er bindende efter modtagelse af ordrebekræftelse'.

Men er det nu også nok?

Svaret er nej, oplyser Forbrugerrådet Tænks jurist Marie Frank-Nielsen:

»Det er ikke nok at skrive i nogle vilkår, at man først har en aftale, når der er en ordrebekræftelse. Udgangspunktet er, at man skal have mulighed for at købe varerne til den pris, de er annonceret til,« siger hun og uddyber:

»Og så handler det selvfølgelig om, hvorvidt det er købt i god tro. Her vil jeg så vurdere, at en rabat på 70 procent til Black Friday ikke er ekstremt, så forbrugeren har en god sag.«

Og i det tilfælde, hvor man kun har købt et par sko eller nogle trøjer, er det svært at argumentere for, at købet er foretaget i ond tro.

»Det er selvfølgelig klart, at du ikke får medhold, hvis du har købt ti par sko og ti surfbræt, fordi du regnede ud, at der var tale om en fejl. Men hvis man bare har købt et par sko eller lignende, så vil jeg mene, at købe bør stå,« siger Marie Frank-Nielsen.

Man kan som kunde klage til Forbrugerklagenævnet, hvis ikke Sportmaster gennemfører købet.

Indtil videre vælger Andreas dog 'blot' at lave et mindre boykot af kæden.

»Jeg er rasende, og jeg har det sådan, at jeg ikke vil handle der, medmindre de kører den her igennem. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt og utilgiveligt,« siger han.