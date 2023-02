Lyt til artiklen

Nyheden var nærmest ikke kommet ud, før Facebook-gruppen blev fyldt mere og mere op.

Først var der én, så var der to, og nu er der 7.200 medlemmer i 'Bevar Irma'.

Men kampen for at redde det traditionsrige supermarked stopper ikke der.

Mere end 3.000 – en stor del fra Facebook-gruppen – har nemlig skrevet under på underskriftindsamlingen 'Bevar Irma'.

En underskriftindsamling, der er startet af vin- og madanmelder Anders Halskov-Jensen.

»Jeg synes, det er en uklog og egenrådig beslutning, må jeg indrømme. Man har altså et vist ansvar for ikke bare at kyle Irma ud med den historie. Sådan har jeg det,« siger Anders Halskov-Jensen, der også har vundet Masterchef tilbage i 2015.

Her vil det nemme modargument være, at Irma-kæden ikke er profitabel, og at det derfor er en meget logisk beslutning at lukke.

Men den køber Anders Halskov-Jensen ikke.

»Vores kritik er jo, at de ikke har prøvet. Faktisk har de gjort det modsatte, synes jeg. De har misligholdt kæden ved at købe mange af de samme varer til deres supermarkeder og så sat prisen klart højest i Irma. Så gider folk jo ikke handle der,« siger Anders Halskov-Jensen og fortsætter:

»I stedet kunne man have prøvet lidt mere. Måske spurgt både gamle og nuværende Irma-kunder, hvad de holder af ved supermarkedet. Lige nu føles det som om, at man bare har kigget på bundlinjen og sagt stop. Det gør man ikke bare med Irma. De har spændt ben for sig selv«

Vin- og madanmelderen oprettede underskriftindsamlingen tirsdag, og den fik hurtigt ben at gå på.

I samme ombæring valgte flere og flere at gøre brug af muligheden for at efterlade en kommentar, når de havde skrevet under.

Og dem har Anders Halskov-Jensen så med stor fornøjelse gået igennem i dag.

»Irma har betydet meget. Det står meget tydeligt, når man læser dem. Folk er enige om, at servicen er uovertruffen, at Irma har været firstmovers med ting som økologi, dyrevelfærd m.m., og at kvaliteten bare er bedre end andre supermarkeder. Så jeg synes, at folk argumenterer godt,« siger han og fortsætter:

»Der er endda svenskere, der skriver, at det var en del af turen til København at besøge en Irma, fordi det er så anderledes en oplevelse.«

Anders Halskov-Jensen håber, at det store oprør mod lukningen kan få Coop til at slå koldt vand i blodet og revurdere deres beslutning.