Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen har kastet sig ud i endnu en storstilet investering.

Denne gang er det et britisk tøjmærke til kvinder, som Anders Holch Povlsen investerer i – og han går oven i købet sammen med Ron Dennis, den tidligere ejer af Formel 1-holdet McLaren.

Det skriver det britiske medie businessleader.co.uk.

Makkerparret har i alt skudt 3,9 millioner pund – svarende til 33,6 millioner kroner - ind i tøjmærket Varley, som henvender sig til kvinder.

Mærket er drevet af Ben og Lara Mead, som stiftede firmaet i 2014.

De udtaler i artiklen, at de vil bruge pengene på at styrke organisationen og satse mere på e-handel.

Varley omsatte sidste år for omkring 70 millioner danske kroner.

Ron Dennis udtaler overfor businessleader.co.uk, at han glæder sig over investeringen og mener, at Varley har samme kvalitet og standard, som han selv fremdyrkede i McLaren.