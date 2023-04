440.000 danskere kan se frem til at få penge tilbage efter et hårdt energi-år i 2022.

Det er de personer, der er andelshavere i Andel. Koncernen har omkring 440.000 andelshavere, der primært befinder sig på Sjælland, Lolland og Falster.

Koncernen kom nemlig ud af 2022 med et samlet overskud på omkring fire milliarder efter skat, og på et møde torsdag besluttede repræsentantskabet, at cirka en milliard kroner kommer tilbage til andelshaverne.

Men mens koncernen tjente mange penge i 2022 - især gennem deres energi-handlere i selskabet Energi Danmark - gik det mindre godt hos underselskabet Andel Energi.

Her er 1,2 millioner danskere andelshavere, men de kan ikke se frem til penge fra Andel Energi lige foreløbig. I 2022 tabte selskabet nemlig penge på at sælge el og gas til deres kunder og endte således med et underskud på 342 millioner kroner.

Hvordan de 440.000 andelshavere i Andel-koncernen får milliarden tilbage, er endnu ikke besluttet.

»Vi planlægger ekstraordinært at tilbagebetale en milliard kroner allerede i år. Vores ambition er at udbetale 850 millioner i udbytte til vores andelshavere, hvilket vi lige nu arbejder på en model for, og så afsætter vi 150 millioner, der skal gå til vækst og udvikling i region Sjælland,« lyder det nu i årsrapporten fra Andel.

Selskabet oplyser, at de generelt i 2022 tabte penge på deres såkaldt 'kunderettede aktiviteter' som at levere gas og el, samt ladestationerne i Clever.