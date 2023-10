Den nordiske storbank Nordea er på vej mod at blive en af de banker i Norden, som er bedst til at tjene penge.

Og det kan aktionærerne godt glæde sig over, for det vil give mulighed for, at banken kan udbetale masser af penge - i form af udbytte og aktietilbagekøb - til sine aktionærer.

Nogenlunde sådan er dommen fra analytikere i Jyske Bank, der har gået Nordea efter i sømmene på baggrund af selskabets kvartalsregnskab torsdag.

Jyske Bank kalder det friske regnskab for »bundsolidt« og fremhæver, at banken de seneste år har præsteret godt. Desuden er banken godt i gang med deres transformationsprogram.

Alt i alt mener Jyske Bank, at Nordea kan nå i mål med sine 2025-målsætninger:

»Lykkes dette, vil det bringe banken (Nordea, red.) op blandt de mest profitable storbanker i Norden - og med et betydeligt udlodningspotentiale undervejs,« skriver Jyske Bank.

Jyske Bank regner desuden med, at Nordea-aktionærerne mellem år 2023 og 2025 vil få hele 43 pct. af bankens markedsværdi tilbage i hånden som udbytter og aktietilbagekøb.

Holder forudsigelserne stik, svarer det til, at man som aktionær får 43 pct. af, hvad aktierne i Nordea koster, tilbage i hånden enten direkte eller indirekte frem mod 2025.

»Aktionærer i Nordea kan derfor se frem til at blive betalt godt af en veldrevet og stabilt profitabel bank,« mener Jyske Bank.

Nordea fremlagde i starten af 2022 sine langsigtede forventninger frem mod 2025. Et af målene er en forretning af egenkapitalen på over 13 pct.

Egenkapitalforrentningen siger noget om en banks penge evne til at tjene penge i forhold til, hvor mange penge banken er tvunget til at have liggende på sin egen »konto« som egenkapital.

I tredje kvartal havde Nordea en egenkapitalforrentning på 17,9 pct.

Nordeas 2025-målsætninger inkluderer desuden ca. 4 pct. udlånsvækst om året, og 4-6 pct. vækst i opsparingsaktiver.