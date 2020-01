Den danske afdeling af Discovery Networks er vågnet op til en ny og brutal verden i 2020. Alle deres 11 tv-kanaler er forsvundet fra YouSees tv-univers. Og det gør ondt. Rigtig ondt

Situationen er lige nu så alvorlig, at Discovery i Danmark ser ind i et 2020, hvor virksomheden meget vel kan ende med at lave et underskud på op mod 800.000 kroner – om dagen.

Det viser beregninger, som B.T. har foretaget i samarbejde med digital analytiker Claus Bülow Christensen.

Beregninger, som tager afsæt i en gennemgang af Discovery Networks' regnskaber de seneste år.

»Det er voldsomme tal for Discovery. Der er ingen tvivl om, at det koster dem rigtig mange penge ikke at være i YouSees pakker,« siger Claus Bülow Christensen:

»Man skal selvfølgelig tage nogle forbehold, for meget kan ændre sig i løbet af året. Men hvis hele 2020 fortsætter, som det står nu, så er det meget sandsynligt, at det her regnestykke holder. Og så ser Discovery altså ind i et underskud på omkring 300 millioner kroner.«

Også mediekommentator Lasse Jensen mener, at situationen på kort sigt er tung for Discovery Networks.

Han vil dog ikke kommentere på konkrete tal.

»Men selvfølgelig er det alvorligt. Halvdelen af forretningen er væk. Det giver selvfølgelig et meget stort og akut indtjeningsproblem,« siger Lasse Jensen:

»Det kan ikke læses på anden måde, end at Discovery Networks står med et markant underskud, som det er lige nu.«

B.T. har forelagt Discovery Networks' direktør, Christian Kemp, beregningerne.

Han har 'ingen kommentarer' til udsigterne for regnskaberne i 2020.

Han erkender dog følgende:

At halvdelen at Discovery Networks' forretningsgrundlag i Danmark er væk. At halvdelen af Discovery Networks' andel af annoncemarkedet er væk.

Og at man ikke har skåret markant ned på udgifterne.

»Vi er i gang med at tilpasse forretningen, men vi har altså 11 kanaler, der bliver leveret på samme vis. Vi har 11 kanaler i drift, og vi har de samme opgaver som før,« siger Christian Kemp:

CEO for Discovery Networks Danmark, Christian Kemp. Foto: Celina Dahl Vis mere CEO for Discovery Networks Danmark, Christian Kemp. Foto: Celina Dahl

»Det er selvfølgelig en markant økonomi, vi går glip af. Og det faktum, at vi har valgt at stå i den her situation, frem for at acceptere det, YouSee tilbød os, siger alt om, hvor sindssygt konkurrenceforvridende deres oplæg var.«

Christian Kemp har flere gange udtalt om bruddet med YouSee, at de økonomiske konsekvenser er så voldsomme, at Discovery ville lukke ned, hvis det var en national spiller.

Men Discovery Networks i Danmark er ikke en national spiller.

Det er del af en gigantisk international medievirksomhed.

Hvem er Discovery Networks? I Danmarks driver Discovery følgende kanaler: Kanal 4 Kanal 5 6'eren Canal 9 TLC Investigation Discovery Eurosport 1 Eurosport 2 Animal Planet Discovery Discovery Science

»Og det er jo det, man skal huske. Man skal se det her globalt,« siger Lasse Jensen:

»Der er ikke nogen i toppen af Discovery-koncernen, der har sved på panden over det her. Det tab, man tager i Danmark, er minimalt i det store billede. De vil gå efter at bygge deres eget marked i Danmark, og det har de midlerne til at gøre.«

Christian Kemp i Discovery lægger da heller ikke skjul på, at han er taknemmelig for de amerikanske ejeres opbakning.

»Jeg er sindssygt glad for at være i en virksomhed, hvor der er muskler at spille med. Det er en fornøjelse,« siger han.

Nu er strategien så lagt helt om hos Discovery Networks. Selv siger Christian Kemp, at det lige nu føles, som om Discovery Networks er en 'helt ny virksomhed'.

En startup.

Claus Bülow Christensen mener, at det måske sågar kan være positivt for Discovery, at de er endt i den nuværende situation.

»Det kan nemt blive sådan en chok-start for Discovery i Danmark. De har måske haltet lidt efter med at omstille til at være en streamingtjeneste. Det bliver det helt store fokus nu. Og det er også fremtiden for tv-stationer. I USA forventes Discovery også at satse stort på egen streaming i 2020. Så på lang sigt kan opgøret med YouSee ende positivt for dem,« siger han.

FAKTA: Tv-krigen mellem YouSee og Discovery I september meldte YouSee pludselig ud, at Discovery Networks' 11 tv-kanaler – blandt andre Kanal 5, 6'eren, Kanal 5 og TLC – faldt ud af tv-pakkerne i det nye år, hvis ikke man kunne frem til en aftale. Det førte til kraftige reaktioner i medierne, og den følgende måned forhandlede parterne om en aftale. I oktober meldte YouSee så endegyldigt ud, at Discoverys kanaler stod til at forsvinde fra YouSees tv-univers. De faldt ud den 1. januar 2020. YouSee har hele tiden sagt, at de ikke vil acceptere flere prisstigning fra Discovery, og at de meget gerne vil have Discoverys kanaler i Bland Selv. Discovery har hele tiden sagt, at YouSees tilbud er helt uacceptabelt økonomisk, og at YouSees ageren tyder på, at de forsøger at presse Discovery ud af markedet.

Tilbage i Discovery er der ingen tvivl. Christian Kemp føler sig stolt af sine medarbejdere, som 'er rykket sammen' og viser kampgejst.

Nu skal Discovery i gang med at omstille sig til at være en virksomhed, der først og fremmest satser på streamingtjenesten Dplay.

»Det kommer vi til at investere massivt i, og det bliver voldsomt dyrt. Vi skal alle sammen igennem en mental rejse og lægge fortidens succeser og fiaskoer bag os. Det her er en helt ny situation,« siger Christian Kemp:

»Når du (B.T., red) fortæller den her historie, lyder det negativt. Og jeg kan godt forstå den vinkel. Men vores fokus er allerede et helt andet sted. Vi ser fremad.«