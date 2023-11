I flere år har danskerne oplevet, hvordan kæder som Espresso House, Lagkagehuset og Joe & The Juice har taget teten på kaffemarkedet i Danmark.

Men nu skal der lægges endnu mere tryk på.

Fredag annoncerede den amerikanske gigant Starbucks, at der atter åbnes to nye kaffebarer i København, skriver Dagligvarehandlen.

Og det begejstrer lektor på CBS, Mogens Bjerre:

»Det er jo et super spændende marked,« siger han til B.T. og fortsætter;

»Det handler både om at købe mad og drikkevarer to-go, men samtidig også noget der har slået sig op på konceptet home-away-from-home, hvor man kunne tage sin kaffe, sandwich eller cookie og holde en pause i behagelige omgivelser.«

Køber du ofte kaffe to-go, når du er på farten?

Hvor Espresso House har 72 butikker fordelt i hele Danmark og Joe and The Juice er godt på vej med 68, har Starbucks blot 16 butikker i Danmark.

Hos Starbucks, der er en gigant på verdensmarkedet, er der ambitioner om at komme op på siden af de største kæder i, lyder det fra Salling Group, som driver Starbucks-franchisen i Danmark.

»Der er hård konkurrence, men det er med at tro på det produkt, man har, og vi har et internationalt kendt brand. Med over 35.000 Starbucks-cafeer i verden har vi en berettigelse,« siger Michael Hald, Head of Franchise i Salling Group til B.T, der heller ikke lægger skjul på, hvem de måler sig med:

»Espresso House er vores største konkurrent, da de er repræsenteret i hele landet. Når vi ligger som nummer to eller tre, så måler vi os mod de største. Vi vil sammenligne os med dem, der har kaffe og gæsteoplevelsen som kerneydelse,« siger han.

Mogens Bjerre mener, at kæderne lige nu har været forsigtige med at ligne hinanden for meget og udpeger loyalitetsprogrammer som det, kæderne potentielt kommer til at konkurrere på.

»Der er ikke tvivl om, at hvis de kunne alle sammen, så ville de satse voldsomt på at få etableret nogle loyalitetskoncepter, som gør, de kan holde fast i deres kunder,« lyder det fra Mogens Bjerre:

»For jo flere valg, der kommer, jo vigtigere bliver det at overbevise de primære kunder om, at man skal være deres foretrukne sted at købe kaffe.«

Hos Salling Group er meldingen om fremtiden helt klar:

»Vi har store ambitioner og med verdens stærkeste brand og kaffebar, Starbucks, er vores berettigelse at være en af Danmarks største kaffebarer på sigt, og vi er på vej.«