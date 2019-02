Dampen er røget af kaffekæden Resso, som står tilbage med én kaffebar i København, efter de to andre butikker er blevet begæret konkurs af Skat.

Resso havde i alt tre kaffebarer i København, men har nu kun butikken i Kampmannsgade tilbage, som er registreret i et andet selskab end de to kaffebarer, der var under selskabet Resso ApS.

Ifølge medejer og direktør Klaus Løvgreen har kaffebaren i en boghandel i Indre København været en så dårlig forretning, at den har trukket hele selskabet med sig ned.

Det har resulteret i, at Resso har måtte lukke den mangeårige kaffebar i Torvehallerne, skriver Finans.

Resso startede ud med store ambitioner og ville konkurrere med de to førende kaffekæder Baresso og Starbucks, som er de største i Skandinavien.

I 2014 meldte Klaus Løvgreen ud, at Resso gik efter at have 30 kaffebarer inden for fem år og ville udfordre de store, der sad på markedet.

Men for tre år siden begyndte det så at gå ned ad bakke, da Resso blev afkrævet et navneskift og et millionbeløb af giganten Baresso.

Baresso endte dog med at vurdere, at sagen ikke var tiden værd, og droppede søgsmålet.

Dog endte Resso ApS med at få opbygget en massiv gæld til Skat, som i januar valgte at begære selskabet, som også rådede over kaffebaren i Torvehallerne, konkurs.

Men selvom kaffekæden er blevet barberet godt og grundigt ned, så lever Resso kaffeforretning videre.

Klaus Løvgreen leder lige nu efter investorer til sit kafferisteri Resso Roasthouse, som ud over kaffebaren i København skal sælge kaffe online.

»Jeg håber at få nogen med på rejsen, som kan se det større billede i Resso Roasthouse. Jeg har aldrig fået sat en webshop i værk, fordi vi har haft en fysisk forretning, som ikke var økonomisk selvbærende. Men jeg kunne godt tænke mig at gå den vej,« siger Klaus Løvgreen til Finans.