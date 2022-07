Lyt til artiklen

Når Anne Dueholm går en tur i supermarkedet for at handle dagligvarer, køber hun altid de billigste varianter, hun kan få fat på.

Billigste pasta, billigste brød, billigste smør, billigste alt.

Hun er fleksjobber, så hun er prisbevidst. Men selv ikke den prisbevidsthed kan redde Anne Dueholm lige nu.

»Det er jo alt, der stiger i pris, og det bliver bare ved. Før i tiden kunne man godt handle for 300 kroner om ugen som single, men det er ikke muligt længere. Alt suser derudad i pris,« siger 48-årige Anne Dueholm fra Næstved:

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er der nu, hvor jeg er ligeglad med, hvad jeg får at spise. Jeg tager udelukkende varer, der er ved at overskride bedst før-datoen eller er på tilbud. Så må jeg spise, hvad jeg kan få.«

For Anne Dueholm er det eksempelvis ikke en mulighed at skifte dyrere mærker som Heinz, Kims og Kelloggs ud med billigere mærker, for dem køber hun allerede.

Hun er ganske enkelt fanget i en opadgående prisspiral.

Og det er alle andre, der i forvejen køber de billigste varianter, også.

En undersøgelse, B.T., har udarbejdet, viser, at de absolut billigste varianter i supermarkederne er steget kraftigt i pris.

I februar 2022 lavede B.T. et pristjek med 39 af supermarkedernes allerbilligste varer.

I juni 2022 gentog vi det pristjek i to af kæderne for at se på, hvordan prisudviklingen har været på supermarkedernes billigste hylder.

Kurven er steget med knap 18 procent i pris på godt fire måneder. Det vil altså sige, at den absolutte prisbund på dagligvaremarkedet er steget kraftigt.

»Den stigning gør rigtig ondt på mange forbrugere, og for de kunder, der i forvejen kun køber private label, er det en alvorlig udvikling. Det her er de kraftigt stigende råvarepriser, som slår direkte igennem ude i supermarkederne, og det er gået hurtigt,« forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Vi har ikke været ude for en lignende priseksplosion tidligere. Og når du lægger prisudviklingen på brændstof og energi oveni, så er det hårdt.«

Også 45-årige Mette Sørensen fra Herning er hårdt presset af, at den billigste hylde i supermarkederne stiger kraftigt i i pris.

Hun er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent og er derfor på voksenelevløn.

Derfor køber hun også altid de billigste varer i supermarkedet.

»Supermarkederne kan ikke længere sælge sig selv på, at deres egne mærker er billige, for det er de ikke mere. Det er ikke sjovt at gå i supermarkedet længere, for alt er simpelthen så dyrt. Vi kan godt mærke, at vi er pressede nu,« fortæller Mette Sørensen.

Sådan gjorde vi Tilbage i februar lavede vi et pristjek af 39 private label-produkter i 12 af landets supermarkeder. Mandag den 7. juni satte vi os for at undersøge, hvad de samme varer nu kostede i Rema 1000 og Føtex. At valget faldt på netop de to supermarkeder skyldtes, at man kunne tjekke deres priser på nettet. I skemaet har vi taget gennemsnitsprisen for den enkelte vare i februar og sammenlignet den med gennemsnitsprisen på varen i juni, hvorefter vi har udregnet, hvor meget varen er steget eller faldet i procent. Ligeledes har vi udregnet forskellen på kurvens pris i februar i forhold til juni i kroner og ører og i procent.

De stigende priser har fået Mette til at ændre vaner.

»Jeg tænker meget over kun at handle i discountbutikker. Den røde bøf i weekenden er skåret væk,« fortæller Mette Sørensen:

»Og jeg handler ofte meget tidligt om morgenen, så jeg kan få deres stop madspild-varer, som er sat ned i pris. Nu er det tilbudsvarer, der bestemmer menuen.«

De ting, Anne og Mette gør for at spare penge, er noget af det, forbrugerne skal se hen imod for at imødegå de stigende priser, siger Bruno Christensen:

»Det er kreativitet, som vi ser her, der kan hjælpe mange,« siger Bruno Christensen.

Tilbage hos Anne Dueholm sidder hun med en følelse af magtesløshed – og skuffelse.

»Jeg føler ikke, at politikerne ved, hvordan vi har det ude i Danmark. Det er pinligt, at de ikke hjælper folk noget mere,« siger Anne Dueholm:

»De skal tage at lytte mere til almindelige mennesker, for lige nu er det bare skræmmende, at det fortsætter, og man ikke ved, hvor det ender.«