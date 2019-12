Nogle ting er bare mere populære end andre, når det gælder danskernes købevaner på boligmarkedet.

Der tegner sig i hvert fald en soleklar tendens, hvis man ser på, hvad boligkøberne søger på, når de leder efter et nyt hjem.

Det skriver boligsitet Boliga.dk, der har offentliggjort en top ti over de mest søgte ord på siden*.

Det mest populære i klassen er “altan”, som altså er det ord, der er blevet søgt på allermest i 2019 - intet mindre end 97.012 gange.

Med tæt på 100.000 søgninger er det næsten tre gange så meget, som andenpladsen, hvor den eftertragtede klassekammerat “havudsigt” placerer sig med 33.476 hits.

Mindre kan dog også gøre det, for på trejdepladsen over søgte ord, er det slet og ret “udsigt”, som brugerne har tastet ind over 12.500 gange.

En skæv niendeplads

De næste søgeord kommer som perler på en snor. “Elevator" er det fjerde mest populære ord, efterfulgt af “garage", “tagterrasse", “have”, “håndværkertilbud”, “opnæsgård" og “pool”.

Netop nummer ni “opnæsgård” stikker lidt ud. Det er ikke generelle ønskelementer i boligen, som de andre - derimod er det Danmarks største andelsboligforening, som der altså er blevet søgt på over 5.000 gange i 2019.

I øjeblikket dukker der fire lejligheder op, når man søger på ordet på Boliga.dk, og de er alle til salg hos BoligOne.

- Der er 576 boliger i foreningen, så der er som regel altid nogen til salg. Grunden til, at lejlighederne er populære, er, at foreningen er stabil: der er ingen uventede omkostninger, de ligger godt - med plads omkring sig, og så er køberne både unge med børn og de ældre, der for eksempel har solgt huset, siger ejendomsmægler Kjeld Plesner Davidsen fra BoligOne, der selv var med til at starte andelsforeningen midt i den nordsjællandske by Hørsholm tilbage i 2004.

De udbudte Opnæsgård-lejligheder koster i øjeblikket mellem 500.000 og 1.041.600 kroner.

*Boliga har samlet de 10 mest søgte fritekstord på Boliga.dk i perioden 01.01.2019 til 18.12.2019.