Hvad leder du efter, når du gerne vil finde et ny sted at bo? Skal der være udsigt, en have eller måske en elevator, der gør, at turen op på femte sal går lidt lettere?

En ting er i hvert fald sikkert; der er rigtig mange danskere, der gerne vil have en altan. Det viser oplysninger fra Boliga,* der har undersøgt, hvad for nogle ord, der flittigst bliver søgt på i fritekstfeltet, når danskerne søger efter en ny bolig.

På toppen af listen ligger nemlig ordet 'altan', og det er der blevet søgt på hele 519.783 gange i løbet af de seneste fem år.

Det er primært i de store byer med mange lejligheder, hvor søgninger er foretaget.

I København er der søgt på 'altan' cirka 40.000 gange, men også i Aarhus og Aalborg er udendørskvadratmeterne virkelig populære.

»Det er vigtigt for mange, at de kan komme udenfor, derfor er altaner så populære, når folk søger en bolig,« siger ejendomsmægler Tom Madsen fra ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen i Jylland.

»Der er ikke så mange altaner i for eksempel Aalborg i forhold til andre storbyer, men der er lige så mange, der efterspørger dem. Og helt generelt, er det noget, der betyder meget for salget og prisen af en lejlighed,« siger han til Boliga.

Udsigt og plads

Efter altanen er det “havudsigt” med 186.526 søgninger, de fleste søger på.

Og heldigvis kan man få havudsigt ganske mange steder i landet. For eksempel i Helsingør i Nordsjælland, hvor det våde vue er det mest søgte fritekstord.

»Vi har jo en stor kystlinje i Nordsjælland, og derfor håber mange købere også på, at kunne finde en bolig i deres prisleje med udsigt til vandet,« siger ejendomsmægler Thomas Jørgensen fra ejendomsmæglerfirmaet af samme navn.

Andre populære søgeord er 'have' med 42.689 søgninger på landsplan, og 'garage' som har været mål for 39.304 søgninger siden 2014.

»Når det er dårlige tider, som under finanskrisen køber folk kun det, de akkurat har brug for. I det gode tider er der andre værdier. Her køber folk efter den livstil og de drømme, de har,« siger ejendomsmægler Tom Madsen og fortsættter:

»Det kan være et hus med udsigt til havet eller en stor garage, hvor der måske ikke nødvendigvis skal stå en masse biler, men hvor man i hvert fald har plads til at realisere sig selv.«

Se de mest søgte ord i danskernes boligjagt her.

*Boliga har opgjort de mest anvendte fritekstsøgeord på Boliga.dk på landsplan og fordelt på kommuner i perioden 22/01/2014-22/01/2019.