Det er efterhånden ingen hemmelighed, at mange priser er på vej op i Danmark, og kød er absolut ingen undtagelse.

Især priserne for oksekød stiger. Men for kødglade danskere er der også et lille lys i mørket.

For efter et par år, hvor priserne på svineudskæringer som koteletter, flæsk og hakket svinekød har ramt historisk høje niveauer i supermarkederne, går det nu for alvor den anden vej.

Allerede i december var flæskesteg så stort et slagnummer for supermarkederne, at kamsteg og ribbenssteg kunne købes for historisk lave tilbudspriser.

Frikadeller bliver billigere Foto: Asger Ladefoged Vis mere Frikadeller bliver billigere Foto: Asger Ladefoged

Og svinekødets status som tilbudsvare med enorme rabatter er fortsat ind i 2022.

Prisen for kamsteg er fortsat enormt lav, og tilbud som et kilo medister for 25 kroner, et kilo hakket svinekød for 30 kroner og flæsk i skiver til omkring 50 kroner kiloet er pludselig helt normalt i landets tilbudsaviser.

Priser, som for bare seks måneder siden var helt uhørte. Rabatterne løber op i både 50, 60 og 70 procent.

De seneste tal fra Danmarks Statistik taler også sit tydelig sprog.

Prisen for alle andre kødtyper er steget over det seneste år.

Svinekød er den eneste kødtype, som er blevet billigere.

»Det er rigtigt nok, at svinekød lige nu er en vare, hvor vi har mulighed for at give lidt større rabatter end på mange andre varer,« bekræfter Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, til B.T.:

»Men jeg vil ikke stå og love, at det fortsætter. Vi har stigende udgifter til stort set alt, så selvom råvareprisen falder, kan andre udgifter spille ind.«

Meget tyder dog på, at udskæringer af svinekød i stigende grad kommer til at være attraktivt for inflationsramte danskere de kommende måneder.

Bag prisfaldene i supermarkederne ligger nemlig, at den pris, svinebønderne får for deres svin, er kollapset.

Den såkaldte svinenotering er nu på det laveste niveau i 18 år.

På et halvt år er kiloprisen faldet fra knap 12 kroner til 7,9 kroner, skriver Landbrugsavisen, som beskriver den nuværende situation på følgende måde:

»Mens sektoren nærmest skovlede penge ind i store dele af 2019 og 2020, er trillebøren med pengebundterne hastigt ved at blive tømt.«

Da svinebønderne tjente allermest, var det drevet af, at efterspørgslen på dansk svinekød fra Kina var så stor, at svinebønderne kunne få historisk høje priser for deres kød.

Men lige nu er situationen omvendt.

Af forskellige årsager er der alt for meget svinekød på det europæiske marked i forhold til efterspørgslen, og det har fået priserne til at rasle ned i et voldsomt tempo.

For svinebønderne betyder situationen, at de lige nu taber omkring 100 millioner kroner om ugen, skriver Landbrugsavisen.

For supermarkederne betyder situationen dog, at de skal betale mindre for at få svinekød i kødkølerne.

Og for danskerne betyder den udvikling så, at mens stort set alle andre fødevarer bliver dyrere, så bliver det billigere at få frikadeller, koteletter eller flæsk i skiver på tallerkenen.