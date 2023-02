Lyt til artiklen

Tomme hylder, tomme kølemontre og nu ingen kunder.

Ophørsudsalget hos Aldi i Randers er gået så meget efter planen, at man nu har drejet nøglen om en dag før planlagt. Det skriver TV 2 Østjylland.

I december meldte den tyske supermarkedskæde ud, at den stopper sin forretning i Danmark. Derfor skulle samtlige Aldi-butikker lukke permanentet, mens nogle blev opkøbt af Rema 1000.

Og nyheden om Aldis nedlukning har fået den lokale Lidl til at agere ådselæder og gå efter de unge medarbejdere i Aldi, skriver TV 2 Østjylland.

»Lige nu står vi er faktisk og mangler nogle unge mennesker under 18 år, så der er en mulighed der. Er man over 18 er man naturligvis også velkommen til at kigge forbi. Så vil vi se, om ikke der er en mulighed for at hjælpe dem videre,« siger Peter Bjerre Jakobsen, der butikschef i Lidl i Randers.

Alle varer skal væk fra hylderne i samtlige Aldi-butikker. Og det sker i form af et kæmpe ophørsudsalg med rabatter på 30, 50 og 70 procent på stort set alle varer, skriver Aldi på sin egen hjemmeside.

Udsalget kommer til at ligge i den sidste uge, inden de enkelte butikker lukker.

Og Aldi-butikken i Randers er ikke den eneste forretning, som har måttet dreje nøglen om før tid.

Aldi i Aabenraa har også været nødsaget til at tage konsekvensen af tomme hylder og lukke butikken permanent før tid.

Rema 1000 overtager 114 af Aldis 188 butikker. De resterende butikker lukker i løbet af 2023.