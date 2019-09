Du har måske prøvet det. Du skylder nogen penge og vil hurtigt overføre til dem via MobilePay.

Du har gjort det mange gange før og får derfor ikke dobbelttjekket, om navnet og telefonnummeret på modtageren passer, inden tommelfingeren glider over skærmen og sender pengene af sted.

Er fejlen sket, er der ikke meget at gøre.

»Når man overfører konto til konto, som man gør, når det er mellem to privatpersoner, så er man ikke sikret. Banken har ikke pligt til at refundere en forkert overførsel,« siger økonom ved Forbrugerrådet Tænk, Ida Moesby, til B.T.

Annika Nielsen mistede over 1000 kroner, fordi hun ved en fejl overførte til en fremmed person, som aldrig sendte pengene tilbage. Foto: Privat foto Vis mere Annika Nielsen mistede over 1000 kroner, fordi hun ved en fejl overførte til en fremmed person, som aldrig sendte pengene tilbage. Foto: Privat foto

Rettighederne er de samme, som hvis du laver en bankoverførsel.

»Men reglerne på området er en smule forældede, fordi de ikke tager højde for, at brugen af mobile betalingsløsninger, som benytter konto-til-konto betalinger, er steget markant,« siger Ida Moesby.

Derfor opfordrer hun til, at du sikrer dig, hvilken betalingsmetode du bruger. For det er reelt den eneste mulighed, du har for at sikre dig, at du kan få dine penge igen, hvis du laver en fejl.

Der er nemlig stor forskel på forbrugernes rettigheder alt efter, om de betaler med kort eller fra konto til konto.

GODE RÅD Du kan overføre på to forskellige måder via MobilePay. Du kan betale med kort (hvilket du typisk gør, når du handler i webshops), og du kan betale direkte med MobilePay (hvilket du typisk gør i fysiske butikker og ved overførsel til private m.m.) Når du betaler med MobilePay har det ikke noget betydning, om penge bliver trukket direkte fra dit kort eller fra kontoen bag kortet. Når du betaler via MobilePay er det dine kort-regler, der gælder. Du er stillet på to forskellige måder alt efter betalingsmetoden. Derfor anbefaler økonom Ida Moesby, at du er påpasselig med din betalingsmetode og så vidt muligt betaler med kort, da du er bedre stillet på den måde. Det er dog ikke muligt til privartpersoner. Når du overfører via MobilePay, skal du kigge grundigt på telefonnummeret og navnet på overførslen. Er uheldet ude, har du flere muligheder. 1) Er der tale om et større beløb, kan du gå til politiet og indgive en anmeldelse. 2) Du kan lave en indsigelse til MobilePay. MobilePay skriver i deres vilkår, at du har selv ansvaret for, at telefonnummeret tilhører den tiltænkte modtager. Du skal også selv kontrollere, at beløbet er korrekt. Kilde: økonom ved Forbrugerrådet Tænk Ida Moesby og presseansvarlig i MobilePay og Peter Kjærgaard.

Når du betaler med kort, hvilket man kan via MobilePay, når man fx overfører til virksomheder, har du mulighed for at lave en indsigelse i din bank og få pengene tilbage.

Men de regler gælder ikke, når der er tale om konto til konto-overførsler.

»Sådan som reglerne er i dag, er der ikke meget at gøre, så man må satse på, at modtageren er ærlig og sender pengene retur,« siger Ida Moesby.

MobilePay har skrevet ind i deres vilkår, at det er forbrugerens eget ansvar at sikre, at telefonnummeret, navnet og beløbet er korrekt, inden pengene overføres, og at en overførsel ikke kan fortrydes.

Har du overført penge til en fremmed ved en fejl?

»Det er i princippet det samme som, at man tjekker, at navnet på en kuvert med penge har den rigtige adresse, eller at alle tallene i et kontonummer er rigtige, inden man gennemfører en bankoverførsel,« siger presseansvarlig ved MobilePay, Peter Kjærgaard, til B.T.

I princippet kan du gå til politiet, hvis du har overført et større beløb til en person, som så ikke vil sende pengene tilbage.

Men Ida Moesby understreger, at det kun giver mening, hvis du er blevet snydt i en handel – fx hvis du har købt noget over Den Blå Avis og aldrig har modtaget varen. Det er Peter Kjærgaard enig i:

»Den bedste mulighed, hvis der er tale om større beløb, er at gå til politiet. Man kan principielt også lave en indsigelse til MobilePay. Men igen: Hvis det er påstand mod påstand ved en privat overførsel, kan vi typisk ikke gøre noget,« siger han.