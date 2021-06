Alm. Brand køber Codans danske forretning for 12,6 milliarder kroner.

Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.

Sælgeren er Tryg og det canadiske selskab Intact. De to selskaber overtog for nylig Codan i forbindelse med et opkøb af britiske RSA, der ejer Codan, men skiller sig altså af med den danske del af selskabet.

Hos Alm. Brand ser administrerende direktør Rasmus Werner Nielsen gode perspektiver i handlen.

- Med aftalen forener vi to velrenommerede danske forsikringsselskaber og bliver én stor, stærk dansk forsikringskoncern med mere end 700.000 kunder og en klar ambition om at levere markedets bedste løsninger til kunderne, siger han i en kommentar.

Købet ventes at falde endeligt på plads i 2022. Inden da skal blandt andet konkurrencemyndighederne sige god for handlen.

/ritzau/