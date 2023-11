Hvert år bliver 23 tons svarende til over to millioner Quick-skrabekalendere solgt i danske forhandler.

Planen er simpel, skrab et nyt felt hver dag og du kan vinde op til en million kroner.

Men i en ny undersøgelse lavet for Danske Spil af analyseinstituttet YouGov viser det sig nemlig, at lige under hver sjette dansker ikke følger den simple plan.

Dermed er det omkring 16 procent af danskerne, der tyvskraber hele sin julekalender fra Quick allerede inden 1. december.

»Det er lidt overraskende, at så mange skraber forud, men forståeligt nok, for julen er på mange måder den største tålmodighedstest,« fortæller Malene Mølgaard, adm. direktør hos Danske Lotteri Spil, der står bag Quick i en meddelelse.

»Vi venter på kalendergaver, advent, julefrokoster, og at kalenderlyset brænder ned indtil den store kulmination juleaften. Forventningens glæde er den største, og vi ser en del danskere, der simpelthen ikke kan dy sig med skrabekalenderen. Så vi er glade for at give danskerne en mulighed for at tage forskud på glæderne.«

Knap halvdelen af danskerne har prøvet at skrabe forud på kalenderen.

Ifølge undersøgelse, så svarer 45 procent af dem, som skraber forud, at det er, fordi de ikke kan vente.

Ifølge Malene Mølgaard er det helt op til folk selv, hvornår der skal skrabes.

»Vi ved godt, at det ikke er alle, der kan vente med at skrabe til julens officielle begyndelse om godt halvanden måned,« siger Malene Mølgaard i en anden pressemeddelelse og fortsætter:

»Og det er helt forståeligt, hvis man har lyst til at skrabe tidligere, og gevinsterne udbetaler vi selvfølgelig meget gerne – også før juleaften, hvis der skal være lidt ekstra budget til gaver, guirlander og ekstra juleglæde.«

Der er fem hovedgevinster á 1.000.000 kroner på julekalenderen, og som regel kan Danske Spil allerede i starten af december melde ud, at den første vinder af en førstepræmie er fundet.

Siden 1994 har Quick, som er under Danske Spil, udbetalt for 72 millioner kroner i skrabekalender.