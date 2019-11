Markedet for tv-kanaler og tv-pakker står aldrig stille, og igen i slutningen af 2019 er mails og breve væltet ud til kunderne.

Ingen går fri for ændringer.

For op mod knap 850.000 kunder bliver tv-pakken dyrere. For samtlige tv-kunder er der ændringer i kanal-udbuddet.

B.T. har gennemgået udbydernes varslinger og giver her overblik over, hvad du kan forvente fra 1. januar 2020.

Stofa

Lille pakke: + 15 kr/md.

Mellem pakke: + 40 kr/md.

Stor pakke: + 30 kr/md.

Kanaler, der forsvinder (3): DR 3, DR K, DR Ultra.

Kanaler, der kommer ind (1): Xee.

Waoo

Waoo Viasat lille: + 10 kr/md.

Waoo Viasat Flex: + 10 kr/md.

Waoo Viasat Favorit: + 20 kr/md.

Waoo Viasat stor: + 30 kr/md.

Kanaler, der forsvinder (3): DR 3, DR K, DR Ultra.

Kanaler, der kommer ind (1): TV 2 SPORT X.

Canal Digital

Priser: Laver en ny pakkestruktur, så indholdstyper kan splittes mere op. Derfor nye priser. Undtaget:

Fuldpakken (Family): + 42 kr/md.

Kanaler, der forsvinder (3): DR 3, DR K, DR Ultra.

Kanaler, der kommer ind (Alle i sportspakken – 5): TV 2 SPORT X, TV 3 Sport, TV 3 MAX, Sport Live, VIasat Ultra HD.

Boxer

Boxer Mini: + 20 kr/md.

Boxer Mix: + 20 kr/md.

TV 2 Kort: + 20 kr/md.

Kanaler, der forsvinder (3): DR 3, DR K, DR Ultra.

YouSee

Priser: Ingen ændringer

Kanaler, der forsvinder (14): DR 3, DR K, DR Ultra, Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Canal 9, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Science, Investigation Discovery.

Kanaler, der kommer ind (10): Viasat Ultra HD, C More Stars, C More First, C More Hits, C More Series, Viasat Film Premiere, Viasat Film Action, Viasat Film Family, Viasat Film Hits, TV 2 Sport X.

Viasat

Priser: Viasat oplyser i en sms til B.T., at de endnu ikke er klar til at melde ud om priser eller ændringer.

Kanaler, der forsvinder (med sikkerhed): DR 3, DR K, DR Ultra.

Fullrate

Priser: Fullrate vil intet sige konkret før slutningen af november, forklarer TDC i en mail.

Kanaler, der forsvinder (14): DR 3, DR K, DR Ultra, Kanal 4, Kanal 5, Kanal 6, Canal 9, Eurosport 1, Eurosport 2, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, Discovery Science, Investigation Discovery.

Kanaler, der kommer ind: Fullrate arbejder på at sammensætte 'den bedste løsning' til kunderne - og melder konkret ud i slutningen af november.