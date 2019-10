Det helt tunge skyts var rullet frem, da stjerner som Jennifer Aniston, Reese Witherspoon og M. Night Shyamalan fredag aften stillede op på rad og række til en event i Beverly Hills.

Missionen var simpel: at give et sidste rygstød til streamingtjenesten Apple Tv+, som efter flere års sagnomspunden optakt fredag bliver lanceret i 100 lande samtidig.

Og forventningerne til lanceringen – som også sker i Danmark – er enorme.

I USA er medier de seneste måneder gået i selvsving over Apples ankomst på streamingmarkedet, der bredt opfattes som startskuddet til en global krig mellem Netflix, Amazon, HBO og snart også Disney.

Og fordi Apple kun i overskrifter har forklaret, hvad og hvor meget der rent faktisk ligger på tjenesten, holder mange iagtagere nu vejret for at se, hvor vildt fredagens Apple-brag egentlig bliver.

»Det her er en kæmpe begivenhed, det er der ingen tvivl om,« siger Rasmus Larsen, redaktør på Flatpanels.dk:

»Mange vil opleve den her tjeneste som en forlængelse af Apple-brandet og tænke: 'Det er Apple. Det er rigtig god kvalitet'. Så forventningerne fra både konkurrenter og forbrugere er tårnhøje.«

Den store hype kan blive et seriøst rygstød, der får millioner af loyale Apple-fans til at gøre brug af tjenesten med det samme.

Steve Carell, Reese Witherspoon og Jennifer Aniston er alle med i produktioner på Apple Tv +. Her er de med til en event i marts. Foto: Stephen Lam Vis mere Steve Carell, Reese Witherspoon og Jennifer Aniston er alle med i produktioner på Apple Tv +. Her er de med til en event i marts. Foto: Stephen Lam

Men hypen har også skruet forventninger så langt op, at der ikke skal meget til, før det kan opleves som en fuser.

»Der er ingen tvivl om, at Apple er under enormt pres her. De skal helst have en god modtagelse fredag, og projektet som helhed skal lykkes for dem,« siger Rasmus Larsen:

»Apple har brugt milliarder af dollar på film og serier til den her tjeneste, som er led i en bredere strategi, hvor de via deres tv-boks vil være en form for tv-udbyder. Så det vil være ret skidt, hvis det her flopper.«

Selvom Apple er gået relativt stille med dørene, er der en lang række ting, vi nu ved med sikkerhed:

Tjenesten lanceres den 1. november og koster i Danmark 39 kroner om måneden.

Apple har angiveligt brugt omkring 40 milliarder kroner på film, serier og programmer, som kommer til at ligge på tjenesten, og som aldrig har været vist andre steder før.

Det forventes, at der er danske undertekster på de film og serier, der ligger på tjenesten.

Det ligger også fast, at alle, der køber et af Apples produkter det kommende år, får et års gratis abonnement med i prisen.

Derudover ved vi, at tjenesten indeholder serier, film og andre programmer med stjerner som Jason Momoa, Jennifer Aniston, Samuel L. Jackson, Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Steve Carell og M. Night Shyamalan.

Men det er så også det.

»Helt generelt vil jeg tro, at prisen på 39 kroner – som er ekstremt billig – afspejler, at der ikke er så meget indhold på tjenesten fredag. Det bliver en tjeneste, som Apple løbende bygger op,« siger Rasmus Larsen:

»Så der har også været en sund skepsis derude, men Apple plejer at levere mere, end de lover. De har en historik, hvor skeptikere for det meste er blevet gjort til skamme. Så nu venter alle på at få adgang til tjenesten fredag og se, hvad niveauet egentlig er.«