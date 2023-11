Hvis du er en af dem, der har fået fingre i den allerede, skal du nok glæde dig. For rigtig, rigtig mange andre er gået forgæves.

En af de helt store succeser i 2023 er således Jakob Martin Strids seneste værk, Den Fantastiske Bus, som i bogstaveligste forstand er blevet revet ned af hylderne i et tempo, hvor forlaget Gyldendal ikke kan være med. Det skriver TV2.

Den Fantastiske Bus, som er en bog på 204 sider, og som koster 400 kroner, er derfor nu udsolgt, både i butikker og online, melder Bog & Idé-kæden, som sammenligner efterspørgslen med dengang, der udkom nye bøger om Harry Potter.

Hos Gyldendal erkender man over for TV 2, at den massive efterspørgsel efter Den Fantastiske Bus har været større end ventet.

Men da bogens format er så stort, har det givet udfordringer i forhold til produktionen, forklarer man.

»Bogen har stillet andre krav til produktionsprocesserne end vores øvrige udgivelser. Blandt andet er bogens ryg syet i hånden, hvilket er et særligt håndværk, som ikke alle trykkerier mestrer,« siger Karen Bender, som er kommerciel direktør hos Gyldendal til TV 2.

Den Fantastiske Bus handler om katten Spir, som sammen med sine venner bygger en gigantisk bus og drager ud på en stor rejse for at redde lille Timo, som er blevet alvorligt syg.

Jakob Martin Strid har tidligere haft enorm succes med en stribe bøger om den lille blå elefant Mimbo Jimbo og hans venner.

Og også bøgerne om Lille Frø, som lander med et rumskib hos en familie i storbyen og laver en farlig masse ballade, samt 'Den utrolige historie om den kæmpestore pære' om en episk eftersøgning, har været ekstremt populære.