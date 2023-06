Først gik der dage, så uger, nu måneder og nu er der ingen tidsfrist.

Det ellers anerkendte auktionshus Lauritz.com har været i massiv modvind. Kunderne er rasende, for de får ikke deres penge inden for den frist, som de er blevet lovet.

En af de yderst utilfredse kunder er Allan Franck. Han har efter 61 hverdage stadig ikke fået de knap 30.000 kroner, som Lauritz.com skylder ham.

»Jeg ville gerne sælge et herre og et dame ur af mærket Rolex. Vi havde kigget på et lille hus på Fyn, hvor pengene skulle gå til udbetaling til det.«

»Vi tog derfor til deres afdeling i Nivå for at få en vurdering. En vurdering, som vi faktisk var tilfredse med. Damen sagde endda derude, at det var godt, at vi var her i den uge, for det var billigere at sætte til salg end normalt. Alt var derfor godt. Lige indtil, at den havde været under hammeren.«

For 14 dage senere kunne Allan godt se, at der var problemer.

Allan har ikke fået sine penge fra Lauritz.com Foto: Privatfoto Vis mere Allan har ikke fået sine penge fra Lauritz.com Foto: Privatfoto

Her begyndte de første historier at rulle i medierne. Historier om utilfredse kunder, som ikke kunne få deres penge indenfor den aftale frist.

»Jeg tænkte hold da helt op. Jeg begyndte at blive nervøs og tænke, om jeg nu nogensinde får de 29.200 kroner. Det er trist,« siger Allan.

»Vi fik herefter en mail om fristen, og så vidste vi godt, hvad klokken var slået. Det er frustrerende af helvede til. Jeg troede, at det spillede. Det er jo et stort auktionshus, men det her er helt uacceptabelt.«

Lauritz.com's tidsfrist for udbetaling af penge efter hammerslag blev først rykket fra 30 til 40 dage.

Senere 60 dage. Og nu er fristen helt væk. Og 61 dage efter hammerslaget, står Allan fortsat uden sine penge.

De dårlige forhold for sælgere har fået Forbrugerrådet Tænk til at råbe vagt i gevær.

Til B.T. forklarer direktør i Forbrugerrådet Tænk Mads Reinholdt, at de nu fraråder al salg hos auktionshuset.

»Der har gennem en længere periode været store problemer hos Lauritz.com. Fristen for udbetaling af penge er blevet skubbet og skubbet og nu helt fjernet.«

»Derfor er vi nu så langt ude i forholdet mellem forbruger og virksomhed, at vi fraråder salg af varer hos dem. Vi er nået så langt ud, at vi ikke ved om folk overhovedet får deres penge tilbage.«

Den samme situation står Mogens Grønvald-Larsen i.

Lauritz.com formidler salg for deres brugere, men inden sælgerne får deres penge fra salget, bruger auktionshuset pengene til at skabe likviditet. I for lang tid, lyder kritikken fra både sælgere og forbrugerråd. Foto: Foto: Søren Breiting Vis mere Lauritz.com formidler salg for deres brugere, men inden sælgerne får deres penge fra salget, bruger auktionshuset pengene til at skabe likviditet. I for lang tid, lyder kritikken fra både sælgere og forbrugerråd. Foto: Foto: Søren Breiting

Han har ventet i 68 dage på at kunne få sine penge.

»Jeg har skrevet til dem, men i stedet for mine penge, så kommer de bare med alle mulige undskyldninger. Jeg gider ikke at høre mere på dem. Jeg vil bare gerne have mine penge.«

Mogens mangler 2010 kroner efter, at han brugte Lauritz.com til at sælge en vase.

Han tvivler dog på, at han nogensinde ser de penge.

»Jeg var jo tilfreds langt hen ad vejen. Lige indtil, at den kom på siden. Det er utilgiveligt, og jeg synes, de pisser på os. Jeg tror faktisk, at de ender med at gå konkurs også ser jeg aldrig mine penge.«

»Jeg overlever uden pengene, men jeg synes, at det er provokerende, at ejerne bare gemmer sig.«

Hos Lauritz.com er man ikke enig i kritikken fra Forbrugerrådet Tænk. Det skriver administrerende direktør Mette Rode Sundstrøm i en mail til B.T.

Samtidig beklager hun nu for ventetiden.

»Vi er ikke enige med den private organisation Forbrugerrådet Tænk. Vi har altid afregnet alle vores sælgere, hvilket vi også gør nu,« siger administrerende direktør Mette Rode Sundstrøm og fortsætter:

»Vi beklager mange gange, at en del af vores sælgere oplever en forsinkelse i deres afregninger. Det lever selvsagt ikke op til vores normale serviceniveau. Vi arbejder på at indhente forsinkelserne, og kunderne får dermed deres penge hurtigst muligt.«

Ifølge Mette Rode Sundstrøm skyldes årsagen til den forlængede afregningstid blandt andet den generelle afmatning, vi oplever i markedet som konsekvens af uroen i Europa.

»Som mange andre firmaer inden for langvarige forbrugsgoder mærker vi, hvordan forbrugskrisen i Danmark og internationalt påvirker købsadfærden. Forbrugerne er mere forsigtige og holder mere på pengene. Efter en lovende start på året har vi registreret et pludselig fald i vores omsætning.«

»Generelt er vores sælgende kunder stadig interesserede i at indlevere varer til salg på Lauritz.com, fordi et auktionssalg kan bidrage til husholdningsøkonomien for private sælgere; ligesom mange professionelle virksomheder ønsker at sælge hos os, eftersom de kæmper med en omsætningsnedgang i deres egne virksomheder; for eksempel butikker og designproducenter.«

Mette Rode Sundstrøm oplyser yderligere, at man i øjeblikket arbejder på en ny finansiering på både kortere og længere sigt.