Da Aline Samuelsen i efterårsferien var med familien på Bornholm, tog hun sin 15-årige søn og hans 14-årige ven i at ryge cigaretter i smug. Cigaretterne var købt i den lokale Fakta-butik. Det gør Aline vred.

»Det er enormt irriterende, at Fakta ikke lever op til reglerne. Hvorfor søren er det muligt for to drenge på 14 og 15 at købe cigaretter i Fakta?« spørger hun.

Det bør det i og for sig heller ikke være. Det er nemlig ulovligt at sælge cigaretter til unge under 18.

»Min søn er høj, men han ligner ikke en på 18. Hvis de er i tvivl, så må de altså spørge,« siger Aline Samuelsen og uddyber:

Aline Samuelsen er ked af, at Fakta ikke stoppede hendes 15-årige søn, da han købte cigaretter. Foto: privatfoto Vis mere Aline Samuelsen er ked af, at Fakta ikke stoppede hendes 15-årige søn, da han købte cigaretter. Foto: privatfoto

»Det er utrygt, at man ikke kan regne med, at de overholder reglerne. Hvis bare de unge rammer en mur i de her butikker, når de vil købe cigaretter, kunne det være, at der var færre unge, der røg,« siger hun.

Coop, der driver Fakta, har selv haft fokus på cigaretsalg til mindreårige det seneste år.

Det er blandt andet sket med en stikprøvekontrol i 650 af deres butikker, hvor de sendte unge under 18 ind for at købe cigaretter. I 40 procent af stikprøverne lykkedes det den mindreårige at købe tobak.

I Kræftens Bekæmpelse forstår projektchef Niels Them Kjær udmærket godt, at Aline Samuelsen er frustreret over, at Fakta sælger cigaretter til hendes 15-årige søn.

Bør forretninger bede ALLE om at vise ID, hvis de køber cigaretter?

»Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for at blive ved med at ryge hele livet og dermed risikoen for at dø af tobakken,« siger Niels Them Kjær og uddyber:

»Det er ikke godt nok, at Coop efter halvandet års indsats stadig sælger tobak til mindreårige. Fakta kan godt overholde reglerne på alle andre områder. Det kan de også her, hvis de virkelig vil,« siger Niels Them Kjær.

Aline Samuelsen er klar over, at det også handler om, at hun selv taler med sin søn om rygning – hvilket hun også har gjort. Men der er grænser for, hvad man som forælder kan gøre.

»Jeg kan jo ikke mandsopdække en 15-årig. Det er ofte voksne mennesker, der sidder ved kassen, og hvis bare de tager ansvar og lever op til lovgivningen, så kan man måske lukke af for, at de unge ryger,« siger hun.

Coop har gennem et år gjort en indsats for ikke at sælge cigaretter til mindreårige. I dette tilfælde er det glippet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Coop har gennem et år gjort en indsats for ikke at sælge cigaretter til mindreårige. I dette tilfælde er det glippet. Foto: Liselotte Sabroe

I Coop er man ked af, at det lykkedes de to mindreårige at købe cigaretter i Fakta.

»Det er meget beklageligt, at det er sket i det her tilfælde. Vi gør alt for at indskærpe, at personalet skal spørge, hvis de er i tvivl om kundens alder, og skal bede om at se gyldigt id,« siger Jens Juul, kommunikationschef i Coop.

Han påpeger, at Coop, der driver Irma, Kvickly, Fakta og SuperBrugsen, arbejder hårdt på at stoppe salg af cigaretter til mindreårige.

»Vi kontrollerer løbende vores butikker, og vi kan se, at vores indsats virker. Vi er ved at udvikle en kultur, hvor vi bliver bedre til at spørge til kundernes alder,« siger Jens Juul.

I Kræftens Bekæmpelse ser man gerne mere kontrol fra myndighederne.

»Kontrollen ligger nu hos Sikkerhedsstyrelsen, og de udfører 250 kontroller om året. Der er altså mere end 7.000 udsalgssteder for cigaretter, så det er for ringe. Vi ser gerne, at ministeren bakker op om øget kontrol,« siger Niels Them Kjær.