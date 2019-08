Den 74-årige pensionist Alice Pedersen kunne ikke tro sine egne øjne, da hun fredag slog op på side 24 i den nye Bilka-avis.

»Vi har vundet 10.000 kroner,« råbte hun til sin mand.

Få minutter tidligere havde hun sat sig til rette med Bilka-avisen og kunne læse på forsiden af avisen, at man kunne slå op på side 24 for at finde ud af, om man var den heldige vinder af 10.000 kroner.

Alice slog straks op på den 24. side, og der kunne hun til sin store overraskelse læse ordene:

'TILLYKKE. Du er den heldige vinder af et gavekort til Bilka! 10.000.'

Alice var lykkelig og råbte til manden med det samme. Nu kunne hun endelig få udskiftet det fladskærms-tv, der ifølge pensionisten godt kunne være lidt større.

»Jeg tænkte, at jeg kunne handle lidt ekstra i Bilka, og så kunne jeg købe et nyt fjernsyn. Vi har et på 42 tommer nu, men jeg ville så gerne have et større. Måske et på 55 tommer,« fortæller Alice.

Kort efter, at pensionisten havde overbragt den glædelige nyhed til manden, skrev hun til sin datter, og her gik det op for hende, at der var noget galt.

»Min datter fortæller så, at det også stod i hendes avis, at hun havde vundet, og så kunne vi jo godt se, at det kunne være en fejl. Der blev jeg rigtig trist,« fortæller Alice.

Alice og datteren gjorde ikke mere ved det, men da den 74-årige kvinde så om aftenen klikkede ind på bt.dk, kunne hun konstatere, at der var tale om en fejl, og at der reelt set kun var fem vindere af 10.000 kroner.

»Jeg kunne så se, at alle mulige havde troet, at de havde vundet, og det er jo ikke godt nok. Jeg føler mig snydt, og jeg synes, at de burde give et eller andet. Måske lidt penge til dagligvarer,« foreslår Alice, der bor i gåafstand fra en Bilka i Tilst.

TV Midtvest var fredag i kontakt med Head of Retail hos Bilka, der bekræftede, at der var tale om en bommert.

Han oplyste samtidig, at de fleste kunder angiveligt selv regnede ud, at der var tale om en fejl. Avisen - inklusiv trykfejl - er angiveligt sendt ud til millioner af kunder over hele landet.