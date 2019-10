Det var med forventningens glæde, at Alexander Flemming og hans kæreste i maj modtog den luftrenser, de havde bestilt hos den internationale tech-gigant Dyson.

Den blev fluks stillet op i stuen og sat i gang. Men efter en uge begyndte den at brumme, og med den irriterende lyd fulgte en saga, Alexander har svært ved at fatte.

»Det har været helt forfærdeligt. Jeg føler mig fuldstændigt magtesløs,« forklarer 30-årige Alexander Flemming.

Til at starte med gik det ellers glat.

Alexander Flemming kæmper for at få sine 4.500 kroner fra Dyson. Men uanset hvad han gør, sker der intet. Foto: Privat Vis mere Alexander Flemming kæmper for at få sine 4.500 kroner fra Dyson. Men uanset hvad han gør, sker der intet. Foto: Privat

Han bad Dyson om at bytte den brummende luftrenser, fik en ny tilsendt fra deres webshop og troede så, at alt var godt.

Men så begyndte den næste luftrenser også at brumme - og denne gang var lyden endnu værre.

Så Alexander bad om at få sine penge retur. Efter lidt mails frem og tilbage indvilgede Dyson.

»Så jeg returnerer også luftrenser nummer to og får af vide, at der går 14 dage, før mine 4.500 kroner er tilbage på min konto,« siger Alexander.

Men 14 dage blev til en måned. En måned blev til to.

Alexander så ikke skyggen af sine 4.500 kroner.

»Jeg snakker jo både med dem i telefonen og skriver mails frem og tilbage, og de bliver ved med at sige, at pengene er på vej,« siger Alexander Flemming:

»Til at starte med tænker jeg: ’Okay, der kan ske fejl.’ Men efterhånden som jeg taler med flere og flere medarbejdere og sågar en leder, og der intet sker, føler jeg mig magtesløs.«

Som undskyldning tilbyder kundeservice fra Dysons webshop i september Alexander en gratis støvsuger.

Han bliver positivt overrasket og siger 'ja tak'. Men heller ikke støvsugeren har han set skyggen af.

Nu har Alexander ventet på sine penge i 74 dage.

De er stadigvæk ikke tikket ind på kontoen.

»Det gør mig faktisk lidt ked af det. Folk skal vide, at det kan godt være, at Dyson reklamerer med en tilfredshedsgaranti, men det er altså ikke så ligetil, som man tror.«

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er man som forbruger taget som gidsel, hvis firmaer vælger at opføre sig som Dyson.

»Man er jo lidt prisgivet. Alexander kan ikke gøre meget mere i forhold til firmaet, men han har dog andre muligheder for at få sine penge,« siger Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk:

»Han kan gå til en advokat, men det vil have kostet ham flere penge, end Dyson skylder ham, før han har forladt advokatens kontor. Han kan også gå til Forbrugerklagenævnet, for hvis han vinder sagen, får han et retsligt middel til at få sine penge.«

Får man medhold i Forbrugerklagenævnet, og firmaet stadigvæk ikke udbetaler pengene, kan man nemlig gå til domstolene med sagen.

»Firmaet skal betale pengene tilbage med det samme. Så når man får stillet 14 dage i udsigt, og pengene ikke er kommet efter 74, er det ikke i overensstemmelse med købeloven.«

B.T. har tirsdag været i kontakt med Dyson på mail og med adskillige medarbejdere i kundeservice for at få en kommentar.

Selvom medarbejderne oplyser, at B.T.s henvendelse er sendt videre til Dysons ledelse, er Dyson ikke vendt tilbage med en kommentar til Alexanders sag.