Når Alexander om få dage holder nytårsaften med sine brødre og fætre, er der især én ting, han glæder sig til: At give den gas med fyrværkeri.

Han har altid elsket fyrværkeri, og selvom antallet af steder, man kan købe fyrværkeri, er skrumpet, mens prisen er steget, skræmmer det ikke Alexander væk. Han ved præcist hvor og hvad, han skal købe.

»Fyrværkeri er jo bogstavelig talt noget, hvor man brænder sine penge af, men der er faktisk mulighed for at finde nogle relativt gode rabatter, hvis man er villig til at bruge lidt mere tid end den gennemsnitlige dansker,« siger 27-årige Alexander Almlund fra Odense.

Rabatterne er mulige, fordi der faktisk stadigvæk er hundredvis af butikker, som sælger fyrværkeri, og derfor er der også sund konkurrence om at tilbyde de bedste priser.

Tidligere kunne Alexander Almlund stå ude fra det blev tusmørke fra kl. 16 til kl. 2 om natten og fyre fyrværkeri af, nu sker det mest lige efter midnat. Vis mere Tidligere kunne Alexander Almlund stå ude fra det blev tusmørke fra kl. 16 til kl. 2 om natten og fyre fyrværkeri af, nu sker det mest lige efter midnat.

Fyrværkeriet kan dog være svært at få øje på.

Siden den store fyrværkeriulykke i Seest i 2004 er fyrværkeriloven strammet gevaldigt i Danmark, og det betyder eksempelvis, at fyrværkeri ikke længere står fremme i butikkerne.

Men det er der altså stadigvæk.

Ikke mindst fordi, at hver tredje danske husstand står til at købe fyrværkeri i år til en samlet sum af 400 millioner kroner, viser tal fra Dansk Erhverv.

HER KAN DU KØBE FYRVÆRKERI B.T. har foretaget en gennemgang af flere landsdækkende kæder for at vise dig, hvem der sælger fyrværkeri. Coop (omkring 40 butikker - udvalgte Brugsen- og Kvickly-butikker) T Hansen Harald Nyborg Bilka Føtex Jem og Fix Aldi Silvan Krudtteltet.dk Fyrvaerkeributikken.dk Royalfireworks.dk

Og det er der gode penge i for butikkerne.

»Lige efter ulykken i Seest i 2004 steg priserne ret meget, og der var mange steder, der stoppede med at sælge fyrværkeri. Der var pludselig en masse ekstra omkostninger i forhold til fragt og opbevaring, og det betød også, at salget af fyrværkeri faldt,« forklarer Karsten Nielsen, direktør i Fyrværkeribrancheforeningen:

»Men vi er næsten tilbage på det niveau, vi var på i 2004. Både i forhold til interessen for fyrværkeri og forbruget i kroner og ører. Forskellen er nok, at hvor man før kunne købe det i cykelhandlere og kiosker, skal man i dag ofte ind i butikker, der har en vis størrelse.«

Der er faktisk en lang række landsdækkende kæder, som sælger fyrværkeri.

Fyrværkeribrancheforeningen arbejder på at eliminere brugen af plastik i fyrværkeri – man har et mål om, at det ikke er plastik i det fyrværkeri, der importeres i 2020(Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Fyrværkeribrancheforeningen arbejder på at eliminere brugen af plastik i fyrværkeri – man har et mål om, at det ikke er plastik i det fyrværkeri, der importeres i 2020(Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

En gennemgang, B.T. har foretaget, viser, at mindst otte landsdækkende kæder sælger fyrværkeri op til nytår.

Alexander Almlund har en række gode fif til, hvad du skal gå efter, hvis du vil have et flot brag.

»Siden fyrværkeriloven har raketter og bomberør ikke været særligt interessante. Hvis man virkelig vil have noget flot at se på, og hvor der smæk for skillingen, så er det batterier, man skal over i,« siger Alexander Almlund:

»Jeg tror, at folk hellere vil betale mere for et batteri, der giver et flot show over flere minutter, end de vil betale lidt mindre og så få en raket, der er fyldt med luft.«

Alexander selv regner med at bruge omkring 2.000 kroner på fyrværkeri. Det er et markant fald i forhold til for bare få år siden.

Her kunne han snildt ryge op i at bruge 8.000-10.000 kroner.

Men hvad er det, der er så fedt ved at så mange penge gå op i røg?

»Det er fascinationen af, hvordan det hele fungerer. Det fascinerer mig, hvordan man har kunnet sætte materialerne sammen, så når man tænder en lunte, så går noget flot fyrværkeri af,« siger Alexander Almlund.