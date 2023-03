Lyt til artiklen

Bankkunderne bliver ved med at reducere deres indlån i de europæiske banker.

Og det er i et tempo, som aldrig er set før.

I februar svandt indlånet med 530 milliarder kroner. Det viser tal fra Den Europæiske Centralbank ifølge Finans.

Det er det største fald, der nogensinde har været, siden man i 1997 begyndte at lave statistik over det.

Faldet følger den tendens, der også har været i de fire foregående måneder.

Dermed begyndte det også, før bankverden blev rystet af først amerikanske Silicon Valley Banks kollaps, som netop skyldtes, at kunderne hurtigt og i stor stil trak deres penge ud – et såkaldt bank run – og Credit Suisses krise, som endte med, at de blev opkøbt af konkurrenten UBS.

Ifølge Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, er det dog ikke noget, der bør give anledning til nervøsitet.

»Det er forventet. Den Europæiske Centralbank (ECB) sendte under coronapandemien ekstra penge til bankerne, som de så kunne låne billigt ud til deres kunder for at holde gang i økonomierne. Disse ekstra penge ryger nu stille og roligt ud af systemet.«

Der er ikke det samme fald i indlån hos de danske banker, og det skyldes, at Danmark, ifølge Lars Krull, ikke var en del af udlånsprogrammet.