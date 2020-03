Biografer og filmstudier i hele verden er ramt af en voldsom økonomisk bombe på grund af den konstant eskalerende coronakrise.

Biografer er lukket ned – i Danmark er det indtil videre i 14 dage. Og det får nu branchen til at tage skridt, som, indtil for få uger siden var helt utænkelige.

For hvad gør man, når alle de film, der skulle indtjene milliarder i alle verdens biografer, pludselig ikke kan ses af publikum?

Første svar på det spørgsmål kommer i dag, fredag.

Her har NBC Universal nemlig taget et historisk skridt og frigive tre biografaktuelle film på streamingtjenester i hele verden.

Der er tale om filmene Emma, The Invisible Man og The Hunt.

I Danmark kan de lige nu lejes på Viaplay og Blockbuster. Hos Viaplay koster det 189 kroner at leje en af de tre film i 48 timer, hos Blockbuster er prisen 179 kroner, skriver branchemediet Flatpanels.dk.

I en pressemeddelelse hylder NENT, der driver Viaplay, tiltaget fra NBC Universal og kalder det ’fantastisk’.

’Vi ønsker på alle måder at understøtte, at underholdning og kultur stadig kan være tilgængelig i denne svære tid. Og gennem initiativer som disse og den digitale verden, vi lever i, er det muligt’, lyder det fra Filippa Wallestam, CCO i NENT Group.

Og filmglade danskere kan med stor sandynlighed forvente mere af samme skuffe.

Overfor har CNN har NBC Universal allerede varslet, at animationsfilmen ’Trolls World Tour’ også bliver frigivet på lignende vis til streamingtjenester.

Også Warner Bros. melder, at biograffilm frigives på streamingtjenester, skriver Flatpanels.dk.

Her er der tale om, at filmene Birds of Prey og The Way Back frigives den 24. marts.

Prislejet i USA er det samme, som NBC Universal er fastlagt til, og selvom der endnu ikke er officielle meldinger om, at de frigives i Danmark, tyder meget på, at det sker.

Også Nordisk Film Biografer har til Finans.dk sagt, at det er sandsynligt, at film frigives til danske streamingtjenester.

Her kan der eksempelvis være tale om filmene ’Krudttønden’, ’Bombshell’ og ’Fremad’.