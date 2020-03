Tilbage i november 2019 bestilte medarbejderne på Aldi Danmarks hovedkontor et parti spotvarer, som skulle placeres i tilbudsavisen for den sidste uge i marts 2020. Det kan lyde mærkeligt, men det er helt normalt, at tilbudsaviser er planlagt flere måneder ud i fremtiden.

Men den spotvare, Aldi ville præsentere for kunderne, bliver nu trukket tilbage. Det er frygten for en storm af kunder og måske også en shitstorm, som får kæden til at handle.

Det er nemlig håndsprit, danskerne kan se som spotvare i Aldis tilbudsavis, der gælder fra den 27. marts.

En vare, som danskerne kæmper febrilsk for at få fingre i på grund af coronavirus.

»Da vi bestilte håndspritten, var der ingen, der vidste noget om coronavirus. Da vi trykte avisen, havde Mette Frederiksen ikke lukket Danmark ned. Da vi lavede det tilbud, var verden endnu ikke gået af lave,« siger Kristian Jessen, kommunikationschef hos Aldi Danmark.

Situationen har tvunget Aldi til at tænke sig grundigt om.

Tilbudsavisen kan de ikke nå at rette, så valget stod mellem helt at skrotte tilbudsavisen eller lade den udkomme med tilbuddet om at købe håndsprit.

»Vi trækker ikke tilbudsavisen helt, for kunderne skal have glæde af de andre tilbud. Men det har sat os i et dilemma. Nogle kunder kunne blive sure over den spotvare, andre ville måske valfarte ned til butikkerne, fordi det er så svært at få håndsprit lige nu,« siger Kristian Jessen:

»Vi kan måske godt frygte en shitstorm, hvis ikke vi får kommunikeret ud til kunderne, at de ikke kan købe håndspritten og baggrunden for, at den vare stadigvæk er i tilbudsavisen.«

I stedet udgår håndsprit altså helt som spotvare. Alle tilbudskampagner med håndsprit på nettet er fjernet, og der bliver sat reklamer op i butikkerne, hvor man forklarer kunderne, at tilbuddet i avisen ikke gælder.

I stedet kommer kædens medarbejdere til at nyde godt af de varer, der er bestilt hjem.

Kristian Jessen har ikke overblik over den samlede mængde, men oplyser, at mængden passer med, at der kan deles håndsprit ud til alle kædens medarbejdere.

»Nu fordeler vi håndspritten ud til alle vores medarbejdere. Så er der nok til dem i en måned,« siger Kristian Jessen:

»Det er vigtigt, at vi beskytter vores medarbejdere. Hvis butikkerne går ned, så kan kunderne ikke få noget mad. Så vi regner med, at kunderne har forståelse for, at vi giver det til personalet i stedet. Jeg synes også, vi mærker, at der er en god forståelse for de her ting i den her periode.«

B.T. har spurgt alle landets andre dagligvarekæder, om kunderne kan opleve lignende situationer i deres tilbudsaviser.

Ingen har tilbud på håndsprit, men flere steder lyder det, at aviserne måske kan komme til at se lidt mærkelige ud i påsken, hvor der er tilbud på varer, som skal bruges til store forsamlinger og påskefrokoster.

Noget, der måske ikke bliver så aktuelt, som det er lige nu. Derudover følger alle kæderne tilbudsaviserne og retter til løbende.