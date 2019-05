Discountkæden Aldi har for tredje gang på under et år fået tilført et kæmpe stort millionbeløb fra moderselskabet i Tyskland.

Tirsdag fremgik det af CVR-registeret, at Aldi Nord i Tyskland denne gang har skudt 300 millioner kroner ind i den danske del af forretningen.

Det skriver Børsen.

Det er tredje gang på under et år, at Aldi i Danmark får tilført midler.

I november 2018 sendte Aldi Nord 200 millioner kroner til Danmark, og et par måneder forinden var det 300 millioner kroner.

Saltvandsindsprøjtningerne er tiltrængte.

Aldi har haft det ekstremt svært på det danske marked gennem flere år og har de seneste syv år haft et samlet underskud på godt 1,5 milliarder kroner i Danmark.

Derudover har kæden lukket godt 40 butikker de seneste fem år.

Men nu skal det altså være slut.

Aldi har annonceret en række offensive tiltag, der skal vende situationen i Danmark og få flere danskere til at lægge deres penge hos den tyske discountgigant.

Blandt tiltagene er en modernisering af de eksisterende butikker, ligesom direktør Finn Tang i marts meldte ud, at Aldi er klar til at åbne 60 nye supermarkeder i Danmark.

Derudover har Aldi gået på kompromis med et ellers fast princip om faste lave priser og indført tilbudskampagner, som de ellers ikke har gjort sig i gennem flere årtier i Danmark.

Også princippet om ikke at køre reklamekampagner er man gået på kompromis med.

I starten af maj startede Aldis første tv-kampagne nogensinde i Danmark.

Aldis danske direktør Finn Tang har tidligere meldt ud, at omstillingen af Aldis danske forretning kommer til at koste markante investeringer.

Den melding er der altså fulgt op på med 700 millioner ekstra kroner i krigskassen på under et år.