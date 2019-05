Heller ikke i 2018 skulle det lykkes for Aldi at skabe et overskud. I stedet har de præsenteret et blodrødt underskud.

Det viser discountkædens 2018-regnskab, som har set dagens lys søndag.

Helt konkret viser regnskabet et underskud på 381 millioner kroner, hvilket er det ottende underskudsår i træk for Aldi, skriver Finans.

»Resultatet er ikke tilfredsstillende, men det er en lang og omfattende rejse, som vi er i gang med, så det kommer ikke som en overraskelse,« lyder det fra adm. direktør for Aldi Danmark, Finn Tang.

Aldi kom til Danmark første gang i 1977. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Aldi kom til Danmark første gang i 1977. Foto: Asger Ladefoged

2018-underskuddet på 381 millioner kroner betyder endvidere, at Aldi Danmark har optjent et samlet underskud på 1,9 milliarder kroner siden 2011.

Det har også betydet, at moderselskabet, Aldi Nord, gentagne gange har måttet sende flere kroner til det danske selskab.

I november 2018 sendte Aldi Nord 200 millioner kroner til Danmark, og et par måneder forinden var det 300 millioner kroner. Senest har også Aldi Tyskland sendt 300 millioner kroner i dansk retning.

Trods de røde tal er Finn Tang ikke bekymret for fremtiden. Han hæfter sig ved, at de danske butikker er i en transformation med et nyt butikskoncept og en modernisering af butikkerne.

Og i fremtiden vil Danmark også få flere Aldi-butikker at se.

»Der er en hård konkurrence på det danske marked, hvor mange kæder kæmper om de samme kunder. Men vi er rustet til den kamp, og vi er allerede begyndt at søge efter ejendomme til nye butikker,« siger Finn Tang.

»Jeg er sikker på, at vi over de næste år vil opleve en kundetilstrømning, men det tager tid.«

I Danmark er der 180 butikker med 2600 ansatte. Derudover har Aldi-kæden samlet set mere end 5000 supermarkeder fordelt i Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Polen, Danmark og Tyskland.