Albertslund Kommune skruer ned for gadelamperne.

Det betyder helt konkret, at hvis du bevæger dig ud mellem klokken 22.00 og 05.00, bliver det på en mindre oplyst vej, end man er vant til.

Det skriver DR efter et møde i kommunens økonomiudvalg tirsdag aften.

Vedtagelsen betyder, at lysstyrken på lygtepælene skal skrues ned fra 50 til 10 procent i den førnævnte periode. Den socialdemokratiske borgmester i kommunen Steen Christiansen fortæller, at det er en dansk forpligtelse at reducere energiforbruget med 15 procent.

Men selvom Albertslund Kommune kommer til at spare penge ved at dæmpe byens belysning, så risikerer kommunen, at det kan gå hen og blive utrolig dyre sparepenge. Det siger specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd Hans Peter de Place til DR.

Hans Peter de Place har tidligere advaret mod kommunernes overvejelser om sænkelsen af lysstyrken, da man også bør tænke på kriminalitet.

»Gadebelysning helt generelt har en betydning for kriminalitetsniveauet. Det er ikke for at skræmme, men det er, for at man kan have med i sine overvejelser, hvor gadebelysning har en reel betydning i forhold til kriminalitet,« siger han.

Kommunen har ifølge Steen Christiansen ikke indregnet i planen, at de mere dunkle gader i Albertslund kan betyde øget kriminalitet i byen. Men han håber, at det stadigvæk vil være trygt at færdes på stierne i Albertslund.