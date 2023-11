Hvis man har været ude at handle i en Coop-butik i weekenden, kan man meget vel være stødt på en noget usædvanlig tilbudsavis.

Det er dyreværnsorganisationen Anima. der har været på spil i 200 butikker landet over.

Den sædvanlige tilbudsavis i stativet var her skiftet ud med en, der på forsiden blandt andet skrev: 'Turbokyllinger – fordi vi sælger hvad som helst.' Og Coops logo var blevet til 'Scoop.'

Anima er utilfreds med, at Coop sælger hurtigtvoksende kyllinger. De fjernes først delvist fra kølediskene i 2025.

Et opslag fra den falske tilbudsavis, der lå i 200 Coop-butikker landet over i weekenden. Foto: Anima. Vis mere Et opslag fra den falske tilbudsavis, der lå i 200 Coop-butikker landet over i weekenden. Foto: Anima.

I en pressemeddelelse siger Mathia Madsen, der er kampagneleder i Anima:

»Coop har i årevis brandet sig på 'ansvarlighed' og de bryster sig af, at deres hjerte banker for dyrevelfærd. Men vi oplever et Coop, som udviser en utrolig ligegyldighed over for turbokyllingernes lidelser. Det virker nærmest som om, Coop går efter at være værst til dyrevelfærd.«

Thomas Roland er chef for kvalitet og ansvarlighed i Coop. Om weekendens aktion siger han til B.T.:

»De er jo aktivister af Guds nåde, men jeg synes da, at det er lidt ærgerligt, da de lige har været på besøg, hvor vi havde møde med dem om vores holdning. Det er jo ikke de enkelte butikker, der har indflydelse på det her, så det er lidt synd, at det skal gå ud over dem. Men vi kommer ikke til at gøre mere ved sagen.«

Hurtigtvoksende kyllinger Hurtigtvoksende kyllinger – såkaldte turbokyllinger – produceres over hele verden og kan vokse fra 50 gram til mere end to kilo på cirka fem uger. Dyrevelfærdsorganisationer har kritiseret brugen, fordi produktionen ofte medfører, at kyllingerne får sygdomme og vejrtræknings- og gangbesvær. Ni ud af ti kyllingeudskæringer i danske supermarkeder kommer fra turbokyllinger.

Aktionen får ikke Coop til at ændre på planen om, at salget af de hurtigtvoksende kyllinger først skal udfases i 2025.

»Der er 30 procent såkaldte langsomt voksende kyllinger til at dække hele markedet i dag. Flere er der ikke. Vi kan jo ikke bare tvinge hønerne til at lægge flere æg. Og så koster de også 25 procent mere. Og der har folkene i Amina åbenbart flere penge end vores kunder. Dyrevelfærd koster,« siger Thomas Roland.

Anima kritiserer Coop for at give kunderne skylden for, at kyllingerne stadig kan købes.

»Coop mener åbenbart, at lige præcis deres kunder går mindre op i dyrevelfærd end konkurrenternes kunder og i øvrigt danskerne som de er flest. Det kan man jo undre sig over. Jeg synes, det er pinligt for Coop, at de forsøger at tørre ansvaret af på kunderne i stedet for selv som virksomhed at indtage en holdning til, hvad bundniveauet for kyllingevelfærd skal være,« siger kampagnelederen Mathias Madsen.

Der har i weekenden været aktioner for dyrevelfærd i 200 Coop-butikker landet over. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Der har i weekenden været aktioner for dyrevelfærd i 200 Coop-butikker landet over. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til det siger Thomas Roland fra Coop:

»Det må de jo så mene. Hvis du kigger på, hvad der ligger af kyllinger hos butikkerne i Dagrofa og Salling, så er udbuddet stort set det samme som vores. Men nogle af vores konkurrenter vælger så at købe kyllinger i udlandet, hvor vi vælger kun at sælge danske og dermed også have en garanti for et salmonellafrit produkt,« siger han.