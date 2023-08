Der kan være stort potentiale i at kigge på selskaber, som bidrager til den grønne omstilling på en måde, som de fleste af os nok ikke tænker over i det daglige.

Nemlig nogle af de selskaber, der beskæftiger sig med affaldshåndtering og -sortering.

Det mener aktiestrateg hos Jyske Bank, Michelle Nørgaard, der har gæstet Euroinvestors podcast Millionærklubben. Hun fremhæver også et selskab, som hun og banken tror på har potentiale på den lange bane:

»Vi kan se, at plastikflasker og platiskprodukter bliver bandlyst og forbudt i nogle lande, og vi skal til at sortere meget mere, så vores plastik ikke ender ude i verdenshavene. Og der er Tomra et af de selskaber, som jeg vil have øje på,« fortæller Michelle Nørgaard i podcasten og tilføjer:

»For jeg tror det marked (affaldssortering, red.) bliver en guldgrube – også fremadrettet. Og de (Tomra, red.) er en af markedslederne indenfor affaldssortering og flaskepant.«

Tomra er 'en gammel kending' hos Jyske Bank, som længe har anbefalet aktien til sine kunder.

Også selvom den er faldet tilbage på det seneste.

Det seneste år er Tomra-aktien nemlig faldet med 35,7 pct. Dog tror Michelle Nørgaard og Jyske Bank, at aktien kan have potentiale på lang sigt – særligt fordi flere lande skal have fokus på affaldssortering.

De fleste forbrugere kender måske Tomra fra de maskiner, der tager imod flaskepant, men ifølge Michelle Nørgaard kan selskabet operere mere bredt:

»Det er et selskab som udmærker sig inden for ikke bare flaskepantsortering, men affaldssortering bredt. Og det er jo kommet for at blive, ikke bare i Danmark og Norden, men i hele verden,« fortæller hun.

Det er dog værd at bemærke, at Jyske Bank står en smule alene med den store tiltro til Tomra-aktien. Data fra finanstjenesten Bloomberg viser, at Jyske Bank er den finansinstitution, der har det klart højeste kursmål for Tomra-aktien på 235 norske kroner.

I alt er der 14 analytikere der har dækning af aktien, og deres gennemsnitlige kursmål lyder på 166,2 norske kroner. Det er et stykke over det nuværende kursniveau på 146 norske kroner.

Ud af de 14 analytikere, der dækker aktien, har fire en købsanbefaling, mens syv anbefaler at holde.

Fire analytikere anbefaler at sælge aktien.

Denne artikel er oprindeligt bragt hos Euroinvestor.