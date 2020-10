Optimismen boblede henover sommeren frem på aktiemarkerne, som satte nye rekorder.

Coronaen var under kontrol i store dele af verden, og i slutningen af august kunne en typisk pensionsopsparer ånde lettet op. Forårets gigantiske tab på pensionsopsparingerne var endelig indhentet, og bundlinjen viste nu et lille plus.

Flere aktieeksperter spåede, at aktieopturen ville fortsætte, men coronaen ville det anderledes.

Efterårets massive corona-bølge har skyllet eksperternes forudsigelser i afløbet og taget danskernes pensionsafkast med sig.

Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

»Udsvingene i 2020 er store. Og det har givet et dyk, at Angela Merkel nu har lukket Tyskland ned, og Frankrig også har lukket meget ned,« forklarer investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen.

De seneste par uger har både de danske top-aktier i det såkaldte C25-indeks og aktierne på de store børser i Europa og på Wall Street taget et dyk i takt med de stigende smittetal.

Og det har igen sendt danskernes afkast på pensionsopsparingen i rødt.

En dansk pensionsopsparer, der havde en opsparing på en million kroner 1. januar i år, har her i 2020 oplevet noget af en rutsjetur.

Aktiemarkederne verden over blev farvet blodrøde i marts, da coronavirussen lukkede verden ned. Foto: BRYAN R. SMITH

Da opsparingen ramte bunden den 20. marts i år, da coronaen lammede hele verden, var den svundet ind med hele 182.000 kroner. I slutningen af august var det negative afkast så vendt til et lille plus på godt og vel 4.000 kroner, og har ligget i plus helt frem til midten af oktober.

Men nu har den fornyede uro på aktiemarkederne sendt afkastet ned i minus 17.000 kroner.

Det viser tal, som B.T. har indhentet fra fra Danmarks største pensionsselskab PFAs populære og udbredte markedsrenteprodukt med en middelhøj risikoprofil, hvor 75 procent af opsparingen investeres i produkter med høj risiko, primært aktier.

Selv om afkastet igen er farvet rødt, skal man tage det roligt, lyder det fra Per Hansen.

»Når man holder et negativt afkast på 17.000 kroner op mod et tab på næsten 200.000 kroner i marts, er det ikke så galt. Og ser vi på 2020 som helhed, forventer jeg, at man ender omkring nullet.«

Også Henrik Franck, investeringsdirektør og partner hos kapitalforvalteren Formuepleje, forventer at danske pensionsopsparere kommer helskindede ud af 2020.

»Lige nu er markederne lidt bekymrede for, hvor store corona-nedlukningerne bliver her under den genopblussen, vi har fået. Markederne havde undervurderet den bølge, vi har set her i efteråret. Men jeg forventer ikke, at det fortsætter ned på den her måde,« siger Henrik Franck.

Han forventer, at der på den globale scene vil komme nye, store genopretningspakker i bl.a. USA. Og det vil holde hånden under aktiemarkederne og dermed også danskernes pensionsopsparinger.

»Jeg tror på, at det kommer til at virke,« siger Henrik Franck.

Samtidig vil det formentlig stabilisere aktiemarkederne, hvis Joe Biden - som meget tyder på - vinder det amerikanske præsident vagt den 3. november, vurderer han.